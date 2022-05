A través de unos stories de Instagram, Luciana Fuster se mostró indignada luego que el programa “Amor y Fuego” asegurara que se había teñido el cabello a rubio. La integrante de “Esto es Guerra” explicó lo que realmente se hizo en el cabello.

“Luciana se pone rubia como Flavia”, se escucha en la promo del programa de “Amor y Fuego”.

La enamorada de Patricio Parodi publicó una fotografía de su cabello y, sobre la imagen escribió: “Quiero que me cuenten por dónde mi pelo está rubio. Se llama iluminación y me lo he hecho toda la vida. ¿Por qué no hicieron una nota igual de tonta cuando me pinté el pelo negro hace poco?”

No todo quedó ahí, la modelo aseguró que está harta de que todos los días digan mentiras sobre ella en el programa de Willax TV. “Me tiene harta, ridículos. ¡Déjenme en paz! (…) Estoy harta de tanta maldad todos los días y tanta mentira que le hacen creer a la gente. No hay un solo día en el que no hagan una nota para desprestigiarme, para ofenderme, para compararme, para inventar. ¿Eso es normal para esas personas y para quienes lo consumen? HARTA”, acotó en sus otros stories.

Finalmente, Luciana Fuster se refirió a las declaraciones que brindó Jessica Newton a las cámaras de “Amor y Fuego”. Además, enfatizó que con sus recientes mensajes en Instagram está dejando contenido para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ya entendí cómo tienen una declaración linda que dijo Jessica sobre el Miss Perú… Ellos JAMÁS van a hablar de algo lindo y ya, por eso inventan tonterías de una iluminación de pelo”, escribió. “Ahora tienen mis stories para seguir haciendo su contenido. De nada”, acotó sobre la imagen donde la vemos sonriendo.

