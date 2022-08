El cantante Louis Tomlinson lanzará nuevo álbum, titulado “Faith In The Future” (Fe en el futuro), el 11 de noviembre. El británico utilizó su perfil de Instagram para compartir la portada de su disco.

“Estoy tan emocionado de contarles que mi nuevo álbum ‘Faith In The Future’ saldrá el 11 de noviembre. Después de vivir con este álbum por un tiempo, no puedo esperar a que todos ustedes lo escuchen. Gracias por permitirme hacer la música que quiero hacer”, señaló Tomlinson.

Según se pudo observar en la publicación, la portada del álbum tiene el rostro del artista de 30 años y en la contraportada se visualizan las 14 canciones de este material discográfico.

“Faith In The Future” es el segundo álbum de Louis Tomlinson. El artista se estrenó como solista con el disco “Walls”, su trabajo debut que salió en 2020.

Tracklist de “Faith In The Future”

The Greatest Written All Over Your Face Bigger Than Me Lucky Again Face The Music Chicago Common People Out Of My System Angels Fly Saturdays Silver Tongues She Is Beauty We Are World Class All This Time That’s The Way Love Goes