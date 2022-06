La conductora de televisión Laura Bozzo continúa su participación en La Casa de los Famosos, un reality donde se encuentra dentro de una vivienda junto a otras estrellas.

Todo ha transcurrido bien para la popular “Señorita Laura” pero ya han empezado las primeras grescas entre la peruana y sus compañeros de vivienda.

Una de ellas fue la actriz mexicana, Natalia Alcocer, que se enfrentó boca a boca con Laura Bozzo. La denominada “abogada de los pobres” no tuvo piedad con su enemiga de turno.

Todo ocurrió cuando Laura Bozzo sacó de la habitación a Natalia Alcocer. La actriz decidió salir de la habitación no sin antes responderle a Laura Bozzo tildándola como una señora de edad. Este calificativo no le gustó nada a la peruana que arremetió con todo contra su compañera de reality.

“Tú a mí no me vas a llamar una señora de edad porque me estás discriminando. Vieja tu madre”, dijo entre gritos Laura Bozzo.

Laura también tuvo otros calificativos irreproducibles contra Natalia Alcocer por lo que los demás participantes solo quedaban mirando atónitos la escena.

En medio de la pelea, Ivonne Montero intervino y le pidió a Laura Bozzo que se relaje, pero lejos de eso, la abogada se alteró más. “Relájate muchísimo mujer, si quieres mantenerte en esta casa, tienes que relajarte”, dijo Montero.

Laura Bozzo respondió así: “y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le estás dando a tu hija es horrible, de cama en cama”.





