No queda duda alguna que Raúl Romero se ha convertido en uno de los conductores más icónico y queridos de la televisión nacional, es por ello, que su regreso a la pantalla chica como ‘coach’ de “La Voz Senior” viene dando de qué hablar.

Semanas atrás, “La Voz Senior” anunció que el 22 de agosto regresa con su segunda temporada. Además, confirmó que en esta edición tendrá como ‘coaches’ a grandes exponentes de la música, tales como Eva Ayllón y Daniela Darcourt, mientras que Raúl Romero y René Farrait debutarán en la franquicia internacional.

Es así que “La Voz Senior” marca el regreso a la televisión de Raúl Romero, quien se ganó el corazón de los televidentes tras conducir uno de los programas más exitosos en los años 2000, “Habacilar”.





“Habacilar” no fue el último programa que condujo en la TV

Luego de la última emisión “Habacilar”, en 2011, mucho creyeron que Raúl Romero se había alejado por completo de la televisión; sin embargo, el presentador estaba al frente de un programa por cable.

La última participación de Raúl Romero en la televisión fue en “Patriotas”, programa concurso en el que las preguntas eran sobre el Perú y que se emitió por Plus TV entre los años 2014 y 2016.

En más de una ocasión el artista dejó en claro que se sintió muy a gusto con “Patriotas”. “‘Patriotas’ me encantaba. Es un formato que yo sí volvería a hacer. Sobre todo, por la periodicidad”, admitió al diario El Comercio. “‘Patriotas’ ha sido uno de los programas que más me ha gustado porque era divertido, tenía la dosis educativa suficiente y un equipo de producción estupendo. Me dio pena dejar ese programa y cada sitio que dejaba, pero me fui recomponiendo”, añadió.

En el 2017, en una entrevista con Publimetro, Raúl Romero expresó su entusiasmo por llevar “Patriotas” la señal abierta. “Mi voluntad es llevar el programa a la señal abierta. El canal 7 (TV Perú) sería ideal. Siento que TV Perú es un canal en el que un programa como Patriotas tendría un espacio más amplio al tener señal nacional. No podría usarse el nombre Patriotas. Pero creo que va mucho con la propuesta del canal”, comentó en aquel entonces.

¿Qué dijo Raúl Romero sobre su retorno a la TV?

El líder de “Los Nosequien y los Nosecuantos” habló sobre su retorno a la TV como entrenador del programa de canto de Latina después de casi diez años de ausencia.

“Me parece un formato estupendo, divertido, relacionado con el canto, con las personas, con los seres humanos. Me encantó la idea, creo que será un buen reencuentro con la tele. Voy a estar con grandes compañeros de trabajo, con una gran productora”, comentó en junio a través de su cuenta de Instagram.

Además, explicó los motivos por los que decidió aceptar la propuesta. “Fue algo que hice porque extrañaba la TV y al público, y porque era una manera de volver sin que se pusiera en juego toda esa recordación y todo lo que la gente tiene en su mente y en su corazón sobre los programas que hice. Era una manera de entrar en un formato consumado, establecido, en el que muchos elementos están en juego y no solamente yo. Además, esta gran producción tiene un equipo excelente que me ha hecho sentir que el retorno va por buen camino”, reveló en una entrevista con el diario El Comercio.

