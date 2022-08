En la emisión del jueves 18 de agosto de “La Voz Perú”, el cantante y entrenador Noel Schajris se quebró cuando despidió al participante Coti Loyola tras elegir a Veruska Verdú como representante de su equipo en la Gran Final.

Verdú aseguró su pase en la final tras interpretar un mix de salsa “Sabor a mí / El Timbalero”. Al finalizar su presentación, los miembros de jurado se pusieron de pie para aplaudirla y elogiaron su trabajo.

Coti Loyola interpretó “A puro dolor” y logró emocionar al público y jurado; sin embargo, fue eliminado. “Coti, yo te admiro tanto, te quiero tanto, y he aprendido a valorarte como artista. Hoy en el ensayo vivimos juntos el cómo hacer esta canción. Yo sé el artista que eres, estoy tan feliz que me hayan hecho parte de sus caminos. Tu vida en la música va a estar llena de éxitos, no tengo la menor duda”, dijo Noel tras escuchar a Loyola.

Tras ello, llegó el momento más difícil para el exintegrante de “Sin Bandera”, quien tuvo que elegir entre Coti Loyola y Veruska Verdú.

“Llegó el momento de la verdad. Noel, la pregunta es clara y es concisa y el tiempo apremia. Tengo a Coti y Veruska, el Perú les ha pedido que se quede, ha dicho entre estas dos tú decides Noel. Elige a uno a quién llevas a la gran final. ¿Quién será la voz? ¿Quién es tu finalista?”, puntualizó Cristian Rivero.

“Yo pensé que había tenido decisiones imposibles, hasta este momento, esto es lo más difícil de mi vida. Los dos representan a este equipo de una manera impresionante, los dos dan todo el corazón, los dos se dedican a esto, los dos cuentan conmigo para siempre y lo saben. Oh my Good”, comentó previo a añadir: “Vamos a la final con Veruska”.

Tras dar el veredicto, ambos participantes se abrazaron y rompieron en llanto. Noel Schajris se acercó a los participantes para abrazarlos. Finalmente, chajris abrazó a Coti para despedirlo. “Te quiero”, le dijo y no pudo contener el llanto en la despedida. Incluso el conductor Cristian Rivero trató de consolar al argentino. “No me llores, primo”, le dijo.

