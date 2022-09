Un tenso momento se vivió en la séptima gala de “La Gran Estrella”. Susan Ochoa se enfrentó a Sergio George al mostrarse en contra de sus críticas hacia su participante Manuel Aumaitre.

El competidor, quien llevó como refuerzo a Brunella Horna, no convenció al productor musical, quien calificó su presentación como muy mala. “No me gustó la verdad, me pareció la actuación pésima, la canción no entendí ni papa lo que dijo”, cuestionó.

Tras oír las fuertes críticas, Susan Ochoa salió al frente para defender a su participante con uñas y dientes, dejando entrever que existiría claras preferencias en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

“Maestro me siento preocupada porque cuando el participante canta mal usted se emociona y ponen un 11 (puntaje máximo), pero cuando canta bien no.... porque mi participante está vocalizando, está afinando, está bailando, porque por ejemplo la participante de Yahaira no lo hizo y mi participante sí, así que con todo respeto (les digo) por favor escuchen bien”, arremetió.

Manuel Aumaitre finalmente obtuvo un 8-8-8 por parte del jurado.

¿Qué pasó en la sexta gala?

Tras la masiva eliminación de cinco participantes en la quinta gala, los competidores Nicolás Strauss y Manuel Aumaitre lograron regresar al concurso para sorpresa de todos.

Ruby Palomino y Susan Ochoa se enfrentaron en un versus de canto y así lograron que los participantes obtuvieran una nueva oportunidad de levantar el trofeo, sin embargo, ambos volvieron a quedar en sentencia.

