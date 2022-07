Se abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Susan Cristán, más conocida como la ‘Chola Puca’, y su expareja Pablo Ramírez Sánchez. La comediante denunció nuevamente al padre de su hijo, según reveló el programa “Magaly TV: La Firme”.

Según la denuncia policial, la expareja de la artista ayacuchana llegó a su vivienda de la ‘Puca’ para recoger a su hijo dentro del régimen de visitas que le otorgaron, sin embargo, el menor empezó a llorar.

La comediante aseguró ante la Policía que, pese a la desgarradora escena, su aún esposo le arranchó a su hijo de tres años de edad de los brazos y luego de lanzarle insultos y frases amenazantes, se lo llevó con rumbo desconocido.

“La manera cómo se lo ha llevado no me gusta. Yo no quiero que (mi hijo) crezca y me diga no me dejaste ver a mi papá nunca, pero si Pablo está yendo contra las emociones de mi hijo, porque él no quiere ir con su papá, y que él se lo lleve a la fuerza, eso sí que no”, señaló la artista ante las cámaras del programa de espectáculos.

Esposo de la ‘Puca’ se pronuncia

Pablo Ramírez Sánchez rompió su silencio y se defendió de esta acusación asegurando que no agredió a su pequeño, y que el menor no solo llora cuando intenta llevárselo, sino también cuando lo regresa a la casa de la artista. “Amo a mi hijo, mi hijo es el amor de mi vida y jamás voy a permitir que alguien diga que yo lo agredo”, enfatizó.

