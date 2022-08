En la reciente emisión de “América Hoy”, Christian Domínguez se tomó unos minutos para responder a Rafael Fernánfez, quien afirmó que seguirá apoyando económicamente a los hijos de Karla Tarazona pese a que su matrimonio terminó.

La pareja de Pamela Franco se mostró indignado y explicó los motivo por los que las declaraciones que Fernández -en el programa de Magaly Medina- han incomodado a toda su familia.

“Me incomoda porque, como a cualquiera, es como si mi hijo estuviera huérfano, como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una pensión, una madre y en ese momento quise hacer mil cosas. (…) Mi hijo no necesita de nadie, tiene a dos padres que trabajan por él y yo creo que eso que dijo lo pinta de cuerpo entero”, puntualizó.

En otro momento, el cantante de cumbia no pudo evitar quebrarse al referirse a los dos pequeños hijos de su expareja con Leonard León, quienes en algún momento lo llamaron ‘papá’.

“Quiero aprovechar porque ellos ya son grandes, correcto”, comentó Christian tratando de contener el llanto. Y tras ello, explicó que nunca ha querido marcar distancia de los pequeños; sin embargo, ha sido necesario para evitar ocasionar más conflictos.

“A mí me da pena porque ellos piensan que yo me alejo por algo. A mí me revienta no poder salir con ellos, porque en plena bronca con el papá de los hijos, los llevo a un lugar público, me graban, voy a ocasionar más problemas. Siempre he tenido que luchar con ese sentimiento por no poder llevármelos a los tres a un lugar, para no crear otro conflicto. Los quiero muchísimo”, dijo Domínguez con la voz entrecortada.

“Christian creo que, por supuesto podrías conversar, si la mami lo permite, porque ellos no deben dudar del amor genuinamente, aunque no sean tu sangre, tú le tienes”, opinó Ethel Pozo tras escuchar a su compañero.

Finalmente, Christian Domínguez aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a los hijos mayores de Tarazona. “Yo quiero que quede claro, y seguramente ellos lo van a ver y también se los he explicado. No tiene nada que ver con un sentimiento que no los pueda querer, nada ha cambiado, yo los quiero muchísimo y espero que les vaya bien siempre. Y yo estoy ahí siempre. Cuando voy a ver a Valentino, ellos salen y nos abrazamos y eso”, puntualizó.

Domínguez se quiebra al hablar de los hijos de Leonard León

