Rafael Fernández protagonizó una entrevista con la conductora Magaly Medina tras poner fin a su matrimonio con la conductora Karla Tarazona.

En conversación con Medina, el empresario fue consultado sobre los supuestos celos que él tenía hacia el cantante Christian Domínguez, padre del menor hijo de Tarazona.

Ante esta pregunta, el hombre de negocios señaló que él prefería no referirse al cumbiambero: “De Christian prefiero no hablar, yo soy una persona celosa, esos temas no los toco, Christian se porta muy bien con su hijo, se lleva muy bien y espero que siga siendo así”.

Tras presentar la primera parte de la entrevista, la conductora Magaly Medina hizo una pausa en su set de televisión para revelar que Rafael Fernández le hizo una confesión en el detrás de cámaras, donde le terminó revelando que la presencia de Christian Domínguez en su casa sí le incomodaba.

“Christian entraba a la casa a pasar tiempo con su hijo, eso sí lo perturbó bastante en algún momento, entonces llegaron a un acuerdo, luego de haber tenido una discusión, el acuerdo fue que Christian venía, recogía a su hijo, pero no entraba a la casa”, relató Medina.

Karla Tarazona habló sobre su separación en su programa

Karla Tarazona reapareció este lunes 29 de agosto en la conducción del programa “D’ Mañana” de Panamericana Televisión y se refirió sobre los acuerdos a los que llegó con su expareja Rafael Fernández tras separarse.

La presentadora indicó que ambos acordaron no hablar sobre su separación, sin embargo, esto no habría sido respetado por el empresario, quien protagonizó entrevistas para los espacios “Magaly TV: La Firme” y “Amor y Fuego”.

“No hubiese querido hablar, ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos Rafael y yo realizamos algunos acuerdos y entre ellos era el de no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por respeto a la relación que en algún momento hemos tenido y sobre todo por respeto a mis hijos”, señaló Tarazona.