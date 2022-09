Karla Tarazona continúa dando que hablar con su mediática separación de Rafael Fernández tras casi dos años de matrimonio. Ella respondió las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días, entre ellos la de Isabel Acevedo, con quien mantuvo enfrentamientos en el pasado por su relación con Christian Domínguez.

La locutora de radio brindó una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde fue consultada sobre el mensaje solidario de la popular ‘Chabelita’. Aunque no quiso referirse a ella de forma particular, Karla dijo que está agradecida.

“Bueno, en realidad, (agradecida) no solamente a ella, sino a todas las personas porque he recibido muchísimos mensajes de ánimo, de fuerza, de solidaridad, y la verdad que, en general, estoy muy agradecida con todas las personas por el apoyo y el cariño”, acotó la también locutora de radio.

¿Qué mensaje le envió Isabel Acevedo?

La bailarina se unió a la larga lista de personajes que han lamentado el fin del matrimonio de una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y dijo que le apena que esta historia de amor haya acabado de esta forma.

“La verdad, a mí me da pena, es una lástima (…) yo no me burlaría jamás de eso, a cualquiera le puede pasar, hasta a mí misma. Las mujeres, hoy en día, tenemos que estar más fuertes y apoyarnos entre nosotras, en vez de lastimarnos”, respondió al ser consultada por Rodrigo González.

La bailarina también se animó a recomendarle a Karla Tarazona demostrar su fortaleza y enfocarse en sus hijos para superar su este difícil momento.

“Ella es una mujer fuerte, así que debe estar mentalizada en sus hijos, mostrar fortaleza. Igual, yo también me enfoqué mucho en mi trabajo y en mi familia, que fue mi principal motor para salir adelante”, agregó.

