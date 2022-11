Jennifer Aniston es una de las celebridades estadounidenses más queridas por su papel de ‘Rachel Green’ en la exitosa serie “Friends”. Pese a tener miles de seguidores en el mundo, la actriz no se libró de los rumores que se tejieron en torno a su vida personal, donde se señaló que ella le dio prioridad a su carrera artística antes que formar su propia familia y tener hijos.

Han pasado los años y la intérprete de 53 años decidió abrir su corazón en una reveladora entrevista para la revista Allure, donde se refirió al largo desafío que vivió para quedar embarazada y que finalmente no logró concretar.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo (por quedar embarazada)”, confesó Aniston.

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, añadió Aniston sobre esa batalla contra infertilidad que emprendió desde hace varios años.

Durante la conversación que mantuvo con la revista Allure, la actriz no brindó detalles si el tratamiento lo llevó a cabo mientras estuvo casada con Brad Pitt o Justin Theroux, pero afirmó sentir “un poco de alivio” en la actualidad.

“Ahora ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’ Ya no tengo que pensar en eso”, confesó Jennifer Aniston.

Finalmente, la celebridad admitió que “algún día” publicará un libro en el que detalle el proceso por el que pasó para quedar embarazada.

“He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder”, comentó.