Gino Assereto captó la atención luego que decidiera borrar casi todas las fotos de su cuenta de Instagram. El exchico reality tomó esta decisión en medio del polémico enfrentamiento que ha protagonizado su expareja Jazmín Pinedo y la periodista Magaly Medina.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, solo dejó tres fotografías, la más reciente es de septiembre de 2021.

“Ha borrado hasta las fotos de sus hijas. ¿qué quiere? ¿reinventarse?”, dijo Gigi Mitre en “Amor y Fuego” al notar el radical cambio en las redes sociales de Gino Assereto.

¿Qué le respondió Jazmín Pinedo a Magaly Medina?

En la edición del lunes 20 de junio de “+Espectáculos”, Jazmín minutos se tomó varios minutos para responder a Magaly Medina, quien aseguró que la popular ‘chinita’ necesitaba ayuda para contestarle y para opinar.

“No necesito ayuda para defenderme”, dijo al inicio mientras se quitaba los audífonos. “Efectivamente, se escucha una voz (...) todos los productores le hacen un alcance a sus periodistas. Como lo hace el señor Patrick, que es su productor”, agregó.

En otro momento, Jazmín Pinedo señaló que ‘siente pena’ por Magaly Medina y aseguró que no dejará que ponga en tela de juicio su faceta de mujer y madre. “Ella habla de auspiciadores y del canal. Yo no me voy a quedar callada porque no le tengo miedo, yo por usted solo siento pena”, comentó.

“Estoy aquí parada para defenderme, no voy a dejar que usted se meta conmigo. No le voy a permitir que se meta con mi persona, como mamá, como mujer”, agregó.

Finalmente, Jazmín Pinedo calificó a Magaly Medina de ‘misógina’. “Y se lo digo, es lo peor que le ha pasado en nuestro género a la televisión. No es sencillo para mí bajarme a su nivel, bajarme dos peldaños y hablarle al nivel en el que se encuentra”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Gino Assereto graba a Jazmín Pinedo tras rumores en torno a su relación

Gino Assereto graba a Jazmín Pinedo tras rumores de una supuesta separación. (Video: Instagram)