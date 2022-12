En una reciente entrevista que brindó para el programa de YouTube de Edson Dávila, Janet Barboza se refirió, por primera vez, a la polémica que se generó semanas atrás luego que fuera captada estacionándose en una zona de discapacitados en un conocido centro comercial.

La conductora de “América Hoy” explicó a detalle cómo es que terminó optando por estacionarse en un espacio que no le correspondía.

“Efectivamente, fui a un centro comercial muy pequeñito y en la entrada había una señorita que fungía de vigilante. Entonces me dieron mi ticket y cuando yo estaba ingresando, la señorita me preguntó cuanto me iba a demorar y yo le dije que no iba a ser más de quince minutos porque iba a hacer un depósito y salía. Me dijo solo me quedan estos lugares que son para personas discapacitadas, si no demora tómelo, porque no tengo más lugar”, explicó al inicio.

Sin embargo, la compañera de Ethel Pozo reconoció que su decisión no fue la correcta. Además, dijo que era consciente de que si la grababan podría generarse toda una polémica, tal y como sucedió.

“Pero también es verdad, tengo que reconocer que no debí haberlo hecho, primero porque soy una persona pública y las personas públicas tenemos que dar el ejemplo a lo que se pueda grabar. Una persona me grabó y se tejió ahí como que estaba abusando. Y no tendrían por qué pensar otra cosa porque estamos acostumbrados a que se infrinjan las leyes”, comentó respecto al tema.

Finalmente, hizo un mea culpa y aseguró que no lo volvería a hacer y que tomará el incidente como una lección. “En mi caso, no debí hacerlo, nunca lo había hecho, pero ya me sirvió de lección”, finalizó sobre el tema.

