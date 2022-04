En la reciente edición de “América Hoy”, Janet Barboza se tomó unos minutos para aclarar que Melissa Paredes no fue retirada del matutino “América Hoy” por protagonizar ampay con Anthony Aranda, tal y como la modelo dio a entender.

Como se recuerda, Paredes declaró ante las cámaras de “Mujeres al mando” que ella no se retiró de la conducción, al contrario, se la arrebataron de un día para el otro tras las comprometedoras imágenes que protagonizó con el bailarín.

“Se habla mucho de que no se trata igual al hombre y mujeres en televisión. Ya les conté el caso de Christian Domínguez cuando trabajaba conmigo en el otro canal, la directiva decidió darle sus vacaciones separarlo y entre yo a reemplazarlo”, dijo en un inicio la presentadora de televisión.

Barboza aseguró que tienen pruebas que desmentirían la versión que dio Paredes en su momento sobre su salida de “América Hoy”.

“Con el caso de Melissa Paredes no es lo que tú dices, no es verdad y tú lo sabes, acá tenemos pruebas. A ti no se separó de ‘América Hoy’ por lo que tú estás diciendo, te lo dije hace unos meses, las mentiras tienen patas cortas, te enredas en tu propio laberinto porque hay mucho que decir sobre este tema, no es lo que se dice”, puntualizó la popular ‘rulitos’.

Antes de cambiar de tema, Janet Barboza asegura que le gusta decir las cosas de forma frontal y sin rodeos.

“Por supuesto, como tiene que decir las cosas siempre directas, no con mensajes subliminales, no intentando dejar mal a nadie, cuando alguien que por ahí no me agrada y hace las cosas mal la voy a decir, no me voy a ensañar con nadie, nunca lo he hecho y no lo voy hacer ahora, pero cuando alguien miente, hay pruebas, ya habrá momento y oportunidad”, acotó.

Janet Barboza le responde a Melissa Paredes https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini y Janet Barboza pierden los papeles en pleno programa en vivo y todo se sale de control

Fabio Agostini y Janet Barboza pierden los papeles en pleno programa en vivo y todo se sale de control