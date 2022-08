Las recientes declaraciones de Sofía Franco sobre Álvaro Paz de la Barra continúan sacando chispas. Además de la reacción de Jamila Dahabreh, Magaly Medina también arremetió en contra de la conductora de televisión por asegurar que ella es ahora “la consejera” de su aún esposo.

La ‘Urraca’ lanzó fuertes calificativos y tildó de ridícula a Sofía Franco por respaldar al burgomaestre, pese a que él la le hizo fama de maltratadora cuando protagonizaron una bochornosa pelea en el 2021.

“Ahora es la vocera de (Álvaro Paz de la Barra) después que fue la mujer maltratada, golpeada, humillada, se la da de ‘señorona’, después que la vimos en un estado patético. Qué papel tan ridículo hace ahora diciendo que es la consejera”, arremetió la presentadora de “Magaly TV: La Firme”.

Para la figura de ATV, Sofía Franco debería buscar ayuda profesional en lugar de asegurar que es la nueva consejera del alcalde de La Molina.

“Ahora está dándosela de coach, de terapeuta, de consejera espiritual cuando esta mujer a todas luces necesita realmente un apoyo emocional, que alguien le dé terapia porque desde aquel incidente horrible, donde la vimos como una mujer maltratada, ella necesitó ayuda y la necesita hasta el día de hoy. Pobrecita, a mí me da pena el tipo de mujeres que no se quieren, me da tanta rabia, me da cólera cuando veo mujeres así”, añadió.

¿Qué dijo Sofía Franco?

Sofía Franco se conectó desde México con el programa “En boca de todos” para pronunciarse respecto a las declaraciones de Jamila Dahabreh, quien confirmó haber tenido un romance con Álvaro Paz de la Barra.

Durante la entrevista, la conductora sorprendió al revelar que se ha vuelto la “consejera” de su expareja y padre de su hijo.

“Yo soy consejera de Alvaro, así a ustedes les suene qué loco. Todos los días hablamos y para bien, este tema también lo hemos tocado y creo que hay que darle un final porque no se trata de aparecer. Yo a esta hora del partido no me voy a estar poniendo en dimes y diretes, nunca lo he hecho”, explicó.

