“Esto es Guerra” inició la edición de este martes anunciando la incorporación de nuevos competidores al programa de cara a la gran semifinal de la competencia. Una de las grandes sorpresas fue Israel Dreyfus.

El modelo fue presentado como nuevo refuerzo de los “Combatientes”, y desde hoy se enfrentará en todas las competencias a Arián León, quien ha demostrado tener un alto rendimiento.

Israel Dreyfus ingresa a 'Esto es guerra'

Tras ser presentado por el Tribunal, Renzo Schuller e integrantes del equipo de los “Combatientes” le dieron la bienvenida a Israel con un caluroso abrazo.

“Son casi 3 años que no piso este set. Me siento extraño, es como una mezcla de sensaciones, nervioso y emocionado. Conozco perfectamente el formato y sé las consecuencias de no rendir, es cuestión de aclimatarse, no compito hace casi tres años”, fueron las primeras palabras de Dreyfus.

Más refuerzos:

El Tribunal de “Esto es Guerra” también presentó a Ignacio Baladán como nuevo refuerzo de los “Guerreros”. El modelo Uruguayo llegó al reality para competir contra Facundo González, quien eligió cambiar de camiseta y pasar a ser parte de los “Combatientes”.

VIDEO RECOMENDADO:

Al fondo hay sitio: Nuevo adelanto revela la fecha de estreno de la nueva temporada

AFHS: nueva temporada inicia en junio