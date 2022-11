A una semana de su único show en Lima, Interpol ha estrenado el video de “Passenger”, una canción de su nuevo álbum, The Other Side of Make-Believe, lanzado el pasado mes de julio por todas las plataformas musicales.

El clip fue animado y dirigido por un fanático de la agrupación estadounidense llamado Jamie McDonald. Después que el seguidor de la banda publicara el video en las redes sociales de Interpol, el grupo le preguntó si podían publicarlo oficialmente.

“La idea detrás del video musical visualmente es la de un sueño febril”, dice McDonald. “Estamos explorando el subconsciente, profundizando en los sueños y profundizando aún más en las pesadillas. Este es realmente un proyecto apasionante para mí”, comentó el fanático y realizador audiovisual que jamás pensó que su banda favorita iba a usar una de sus creaciones.

The Other Side of Make-Believe fue el séptimo álbum de Interpol, lanzado en julio y que reunió a los integrantes para desarrollar nuevos temas en una casa alquilada en Catskills. El disco fue terminado en Inglaterra con los productores Alan Moulder y Flood (Mark Ellis), cuyos créditos en conjunto incluyen a U2, Depeche Mode, Smashing Pumpkins y Nine Inch Nails.

Sin duda, este es el mejor momento para escuchar en vivo a una banda que jamás defraudó a su público y se ha convertido en un verdadero referente musical. INTERPOL tocando todos sus más grandes temas es una producción de Move Concerts.

