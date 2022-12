Lucasfilm estrenó el primer adelanto oficial de “Indiana Jones y el dial del destino”, película que trae de regreso al actor Harrison Ford a la pantalla grande.

“Mira el nuevo tráiler de Indiana Jones and the dial of destiny, solo en cines el 30 de junio”, se anunció en las redes sociales de Lucasfilm.

La esperada película tiene previsto estrenarse el 30 de junio en las salas de cine a nivel mundial.

Cabe mencionar que en este avance se logró ver la participación del actor español Antonio Banderas.

Antonio Banderas en “Indiana Jones y el dial del destino”. (Foto: Captura).

Como parte de este adelanto, Lucasfilm también difundió el póster oficial de “Indiana Jones y el dial del destino”.

Tráiler de “Indiana Jones y el dial del destino”

