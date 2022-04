Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional —el americano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler—traerán a Perú su gira en homenaje a Marín.

El tour llamado “For Once in My Life Tour” continua como “Greatest Hits Tour” e incluye como invitado especial al barítono mexicano-americano Steven LaBrie.

El concierto se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en Arena Perú - Explanada, donde la agrupación interpretará los éxitos de su amplio catálogo de canciones.

Este tour se da tras el lanzamiento del décimo álbum de estudio de Il Divo, titulado “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, y tras la partida de Carlos Marín, quien falleció en diciembre de 2021.

Il Divo es el grupo de crossover clásico con mayor éxito comercial en la historia de la música internacional. El grupo se formó el año 2003 y han vendido hasta la fecha más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, con 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber.

Las entradas para este gran espectáculo “Il Divo Greatest Hits Tour” estarán a la venta en Teleticket desde el jueves 21 de abril.

VIDEO RECOMENDADO

Conciertos confirmados para este 2022