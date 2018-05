Josie Diez Canseco: horóscopo del día viernes 11 de mayo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 11 de mayo.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Día de conversaciones románticas con la persona amada, tendrás toda su atención puesta en ti. Tendrás que tomar medidas importantes a nivel laboral, pero debes tener mucho cuidado con la gente de tu entorno, alguien podría tratar de manipularte para que decidas a su favor. Número de suerte 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No debes confiar a nadie tus asuntos privados, porque personas envidiosas podrían obstaculizar tu felicidad. Un día laboral sin novedades, pero no dejes nada pendiente para que no tengas problemas luego. Número de suerte 9.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Podrías correr el riesgo de ilusionarte con alguien que no te conviene, trata de conocerlo más. Es un buen día para presentar tus proyectos y conseguir apoyo, tus superiores aprobarán tus iniciativas. Número de suerte 5.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Te estás cerrando a nuevas posibilidades sentimentales por esperar a alguien que se fue. Tu trabajo marcha bien pero estás descuidando tus asuntos personales, hoy podrías perder una excelente opción de negocios por dejar la decisión para después. Número de suerte 18.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Te sentirás solo e incomprendido, paciencia, es un mal momento que pasará y volverás a sentirte querido. Los proyectos que tienes en mente los concretarás con mucho éxito, pero debes buscar asesoramiento de gente con más experiencia para evitar algunos retrasos. Número de suerte 10.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Una situación confusa te incomodará, pero aprenderás a controlar tus celos injustificados. Será un día positivo laboralmente, contarás con la tranquilidad y las facilidades para solucionar asuntos pendientes. Número de suerte 6.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Alguien cercano a tu pareja malinterpretará tu trato amable creándote problemas. No vale la pena que gastes energía en asuntos que no te están dando resultados, busca un socio apropiado y trabaja en el proyecto que tienes archivado, te dará muchas satisfacciones. Número de suerte 14.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Dale prioridad a tu relación amorosa y no dediques más tiempo a tu vida social o el amor se enfriará. Laboralmente no discutas con los que se oponen a tus propuestas, con astucia puedes lograr que cambien de opinión y te apoyen en todo. Número de suerte 8.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy tu pareja estará callada y melancólica, pero lograrás contagiarle tu entusiasmo. Un asunto familiar te ocasionará gastos con los que no contabas, podrás manejarlo pero tendrás que prescindir de algunas cosas que pensabas comprar. Número de suerte 20.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Te atraerá alguien de personalidad muy complicada, poco a poco te darás cuenta que no te conviene. Tendrás un día muy productivo, en el que tus esfuerzos se verán recompensados. Número de suerte 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: No te adelantes a reclamarle a tu pareja por el poco tiempo que te ha dedicado, hoy te dará explicaciones. Día de altibajos laborales, tendrás que esforzarte más para sacar adelante el proyecto que te interesa que aprueben. Número de suerte 4.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy tendrás que tener mucha paciencia con el carácter cambiante de la persona que quieres. Los cambios anunciados empezarán en tu trabajo, prescindirán de muchas personas, pero no te preocupes, no te verás afectado. Número de suerte 21.