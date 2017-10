Josie Diez Canseco: horóscopo del día sábado 21 de octubre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 21 de octubre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu sensibilidad estará a flor de piel, intuirás los sentimientos del ser amado. Hoy tu creatividad no tendrá límites, aprovéchala al máximo. Número de suerte, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No estás satisfecho con tu vida afectiva, hoy decidirás terminar con lo que no te hace feliz. Tendrás gran ventaja sobre los demás y buscarás innovar. Número de suerte, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien muy interesante empezará a demostrar interés por ti, el amor ronda tu vida. Tus metas serán bastante ambiciosas, pero las lograrás. Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El amor primará hoy, habrá mucha unión con el ser amado. No te quedará más salida que buscar las disculpas de un compañero para que puedas trabajar mejor. Número de suerte, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El amor llegará inesperadamente, será alguien del extranjero o que hace frecuentes viajes. No descuides tus intereses, hoy experimentarás una baja en tus ingresos. Número de suerte, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy atraerás y causarás una gran impresión a donde vayas. Recibirás esa llamada importante que habías estado esperando. Número de suerte, 21.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: El afecto de la persona que amas hará aflorar tu lado más sensible, disfruta del amor. Tus preocupaciones se disiparán, hoy recibirás gratas noticias. Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Resaltará tu sensualidad y carácter apasionado, encontraras la compañía ideal. Una mala noticia rondará en tu entorno laboral, trata de adaptarte a los cambios. Número de suerte, 9.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida sentimental mejorará, hoy hablarán de un compromiso más estable. Iniciarás un nuevo negocio con mucho entusiasmo y el resultado será muy satisfactorio. Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de buen ánimo y con ganas de hacer algo diferente que rompa con la rutina. Hoy tu imagen no será la mejor frente a tus jefes, no descuides tus obligaciones. Número de suerte, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Vivirás momentos especiales de amor, tu vida afectiva cada día se vuelve más sólida. Demostrarás que eres capaz de brillar con luz propia. Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te mostrarás apasionado, hoy la persona amada se sentirá segura de tu amor. Te conviene ser prudente en tus palabras frente a los demás. Número de suerte, 3.