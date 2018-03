Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 28 de marzo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 27 de marzo.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No te cierres en tus propias ideas y escucha las

sugerencias del ser amado que busca mejorar la relación, aunque sus palabras sean un tanto duras e incómodas sabes que tiene razón, podrán limar asperezas y

conservar el amor. La buena administración de tus ingresos te ayudará a hacer esa compra que durante tanto tiempo deseaste, disfruta del buen momento económico que atraviesas, pero no te excedas en gastos. Número de suerte, 19.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.:No te dejes llevar por el orgullo, el ser amado es

conciente de su actitud y te pedirá disculpas, aunque te costara perdonarlo el amor primara y tu relación volverá a ser la misma de siempre. Antes de tomar una decisión sobre esa propuesta laboral asesórate, recuerda que hay muchos detalles que te faltan conocer y no todos te beneficiarán. Número de suerte, 17.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La atracción que sientes por esa persona va en

aumento pero el temor al fracaso no te deja expresar lo que sientes, serás

correspondido, da el primer paso, vivirás un romance cargado de afecto y sinceridad. La actitud intransigente de un compañero de trabajo podría perturbarte, se diplomático y aléjate sutilmente para que tu desempeño no se vea afectada. Número de suerte, 4.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu vida afectiva dará un giro positivo, te olvidaras de rencores pasados y volverás a confiar en la persona que tanto amas, se constante en tu cambio y disfrutaras de un inolvidable periodo en el amor. Aumenta tu prestigio laboral y paralelamente tus responsabilidades, aunque te sientas estresado cumplirás con todo de la mejor manera. Número de suerte, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu actitud cambiante no le brinda seguridad al ser amado, hoy tendrán la oportunidad de conversar y te dirá lo que siente, aprovéchala para ser autentico y ganarte su confianza. Culminaras con una labor pendiente y tendrás más tiempo para dedicarte a tus proyectos personales, económicamente las cosas empezarán a mejorar, aprovéchalo. Número de suerte, 11.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La química con la persona que te agrada esta siendo cada vez mas fuerte, ten cuidado con tus comentarios sin querer podrías decir algo desagradable, te darás cuenta y te disculparás para recuperar su cariño. Se paciente, los cambios que anhelas en el ámbito laboral tardarán un poco más pero llegarán y serán muy buenos. Número de suerte, 1.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estas descuidando algunos aspectos de tu relación y no

estas tomando en cuenta las sugerencias de la persona que amas, se más

condescendiente y escúchalo, conservarás tu bienestar sentimental. No dejes que la monotonía y el estrés te ganen, se constante, falta muy poco para que alcances tus metas. Número de suerte, 20.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Día gratificante en lo sentimental, tu buen humor te llevara a complacer cada uno de los deseos del ser amado, retribuirás sus atenciones con una romántica invitación que ambos disfrutaran. No te dejes influenciar por personas negativas porque solo buscan perjudicarte, déjate guiar por tu intuición al momento de tomar decisiones en lo laboral, te ira muy bien. Número de suerte,16.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.:Luego de tanto esfuerzo por conquistar a esa

persona, por fin lo logras, mantén los detalles y las atenciones, su amor será duradero e incondicional. Te asignaran un trabajo de mayor responsabilidad, expresa sin temor tus opiniones, serán escuchadas y tomadas en cuenta por tus superiores que estarán contentos con tu desempeño. Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Un amigo cercano te dará información importante

sobre esa persona que aun sigue interesándote, recuperaras la ilusión y en poco

tiempo volverás a verlo, esta vez las cosas serán distintas. Culminaras rápidamente con todo el trabajo programado y usaras tu tiempo libre para solucionar un asunto personal que estaba pendiente. Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Es momento de meditar sobre todo lo que vienes

viviendo junto al ser amado y tomar una decisión, ponle fin a lo momentáneo y apuesta por una relación seria, los sentimientos son verdaderos. Se más cuidadoso con tu trabajo y no confíes tus ideas a nadie, podrían plagiar tus proyectos y adelantarse a presentarlos, estate atento. Número de suerte, 6.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: La estabilidad sentimental que has logrado te llevara a proyectarte a un compromiso más serio, ambos se tomaran el tiempo necesario para planificarlo, pero antes harán un viaje que será maravilloso para la relación. Te preocupará la demora de la respuesta que esperas con respecto a un nuevo trabajo, no te angusties y se paciente, esa persona cumplirá con lo prometido. Número de suerte,14.