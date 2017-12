Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 27 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 27 de diciembre.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy los conflictos pueden terminar si te muestras más flexible. Día muy atareado, de salidas para solucionar asuntos legales, después de muchas consultas y gestiones obtendrás resultados positivos y tranquilidad. Número de suerte, 6.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No des tantas vueltas o perderás la oportunidad de hablarle de tus sentimientos a la persona que te interesa. Etapa de consolidación profesional y económica, aunque también de espera, ten paciencia, lo que estás logrando tiene bases sólidas y cualquier contratiempo será superado. Número de suerte, 10.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Las cosas en tu relación de pareja no andan bien y eres tú quien más tiene que cambiar. El problema laboral en tu trabajo continuará, trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa. Número de suerte, 19.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Hoy un asunto familiar podría enfrentarte a tu pareja, conversa y aclara las cosas. Tu eficiencia y experiencia serán tus mejores cartas de presentación para el trabajo que quieres conseguir, ten confianza en ti mismo y el puesto será tuyo. Número de suerte, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu pareja reclama más atención y afecto, trata de dedicarle más tiempo o tu relación se enfriará. Hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando. Número de suerte, 21.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de estabilidad afectiva, la comprensión y tolerancia reafirman más los sentimientos. Al fin tu esfuerzo empieza a darte frutos, tu economía experimentará cambios muy positivos que te darán bienestar. Número de suerte, 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Día de dudas, no dejes que la inseguridad te haga desconfiar de la persona que amas. Novedades positivas laboralmente, aunque tendrás algunos problemas para adaptarte finalmente lo lograrás y aprovecharás las oportunidades que llegarán. Número de suerte, 12.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Afectivamente estás pasando por pruebas que has ido superando, el fin de las dificultades está cerca. Negociarás un contrato con mucha habilidad, hoy llegarás a acuerdos fructíferos que te darán estabilidad laboral y económica. Número de suerte, 1.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Disfrutarás más que nunca de los pequeños detalles que el ser amado tendrá contigo. Hoy surgirán contratiempos en tu trabajo y te encontrarás con fuerzas y ganas de luchar, al finalizar el día todo lo tendrás controlado y resuelto. Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: En el terreno sentimental, serás tú quien marque las pautas y consiga hasta tus caprichos. Empiezas a ver tus metas laborales cumplidas, es hora de retomar los proyectos personales, estás en un buen momento, de lucha e inspiración y puedes lograr lo que quieres. Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estás en un gran momento sentimental, tu relación te da muchas satisfacciones. Serán doce meses en los que el éxito y la autoconfianza irán aumentando, para poder desechar por completo tus constantes dudas. Número de suerte, 9.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy habrán novedades, tu pareja te dará sorpresas que te devolverá la ilusión. Cambios muy trascendentes a nivel laboral, si los afrontas con serenidad y reflexionando cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti. Número de suerte, 13.