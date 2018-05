Josie Diez Canseco: horóscopo del día martes 8 de mayo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 8 de mayo.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No acudas a personas que te dan la razón en todo, no te ayudarán a solucionar tus problemas. Se acercarán personas negativas que buscaran influenciarte con sus comentarios, mantén tu distancia y evitaras que esto afecte tu buen rendimiento. Número de suerte 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Descubrirás que con su actitud fría, esa persona trata de ocultar sus verdaderos sentimientos. Tu buena disposición para el dialogo ayudará a aclarar un malentendido con un compañero de trabajo. Número de suerte 3.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Trata de calmarte, porque podrías decir cosas desatinadas que molestarían a tu pareja. Disfrutarás de un ambiente laboral tranquilo donde reinará la comunicación y el apoyo mutuo. Número de suerte 14.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te llevarán a espiar, cambia de actitud porque no tienes motivos para desconfiar. No temas y da el primer paso para iniciar ese proyecto laboral que vienes planeando hace mucho, no dejes que todo quede estancado por falta de decisión. Número de suerte, 19.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: La comprensión con que tu pareja ha reaccionado te dará confianza para hablar de lo que te mortifica. Día lleno de actividades, la responsabilidad que te caracteriza te ayudará a culminar con todas tus obligaciones de manera eficiente. Número de suerte, 8.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien que te encantará, la atracción será mutua desde el primer instante. Se incrementarán tus gastos económicos, ten paciencia, pronto tendrás la oportunidad de pedir un aumento salarial. Número de suerte 6.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Proyectarás seguridad que llamarán la atención del sexo opuesto, aprovecha este gran momento. Empezarás un curso extra que te ayudara a mejorar tu rendimiento laboral, te hará más competitivo y te abrirá nuevas oportunidades. Número de suerte 1.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu pareja y amigos te apoyarán lo que te ayudará a salir de la depresión. Tu habilidad será una herramienta importante para que desarrolles una actividad paralela a la que tienes con muy buenos resultados. Número de suerte 4.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás solo porque quieres, pues despiertas el interés del sexo opuesto a donde vayas. Tu creatividad aumenta y con ella las posibilidades para desarrollar ideas innovadoras que debes poner en práctica, porque tendrán excelentes resultados. Número de suerte 15.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy la tentación rondará tu vida, aléjate de las personas comprometidas. Un problema laboral podría sacarte de tus casillas, no dejes que esto complique la relación con tus compañeros e intenta conservar la armonía. Número de suerte 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día de tensiones y ofensas involuntarias, trata de calmarte y no respondas, la crisis pasará. Te sentirás agotado y aburrido por la rutina de todos los días, buscarás nuevas alternativas laborales y no tardarán en aparecer. Número de suerte 5.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Alguien volverá, no te arrepentirás, ha cambiado mucho y valorará esta nueva oportunidad. Tienes un potencial que no estás explotando completamente, úsalo para el desarrollo y el bienestar de tu economía. Número de suerte 7.