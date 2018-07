Josie Diez Canseco: horóscopo del día martes 31 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 31 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: En el amor te está yendo muy bien, la estabilidad que disfrutas se mantendrá, hoy tu pareja aprovechará toda ocasión para demostrarte sus sentimientos y darte seguridad. La sensación de que te estás estancando te llena de pesimismo, pero es por tu desánimo que no te das cuenta de tus logros, persevera y alcanzarás las metas que te propongas. Número de suerte, 13.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tienes muchas dudas con respecto a tu relación, las constantes discusiones te hacen pensar en terminar con tanta tensión, las respuestas que buscas están en tu corazón, guíate por tus sentimientos y no te equivocarás. Día de mucho trabajo, te organizarás para tener todo bajo control y lo lograrás. Número de suerte, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Sentimentalmente será un día gratificante, el amor te brindará momentos maravillosos y te hará olvidar los malos ratos. Te molestará no contar con nadie que te apoye con trabajos urgentes a pesar de que tú siempre te muestras solidario, olvídate de los demás y aprovecha la ocasión para demostrar tu capacidad. Número de suerte, 1.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu pareja está llena de planes que quiere compartir contigo, pero estás tan ocupado en otras cosas y no le das importancia, trata de dedicarle más tiempo y atención, o provocarás que desaparezca la confianza y unión de tu relación. Hoy podrás concretar tus objetivos laborales, ya que contarás con ayuda que te quitará presión y trabajarás tranquilo. Número de suerte, 8.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No esperes más y declárale tu amor a esa persona tan especial para ti, porque se está cansando de esperar y podría mirar en otra dirección pensando que ya no te interesa. Laboralmente será un día complicado, de muchas exigencias y tensión por trabajos de último momento. Número de suerte, 3.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Deja de entrometerte tanto en los asuntos de tu pareja porque lo estás cansando, respeta su espacio y habrá más confianza en tu relación. Te será difícil alcanzar la meta trazada, porque no contarás con ninguna ayuda, mantener la calma te permitirá organizarte y aprovechar mejor el tiempo, recuérdalo. Número de suerte, 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Pasarás momentos maravillosos con tu pareja como hacía mucho que no disfrutabas, aprovecharás esas situaciones tan especiales para decirle lo importante que es para ti. En el trabajo tu inseguridad te ocasionará problemas y retrasos, tendrás que quedarte más tiempo para solucionarlos. Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Después de muchos conflictos esa persona se alejará definitivamente, pero lo que hoy te causa tristeza será tu salvación, no pasará mucho tiempo para enterarte de que su difícil carácter ha complicado su vida. No te confíes de tu buen momento laboral, estás rodeado de gente muy competente, si no mantienes el ritmo te quedarás atrás. Número de suerte, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible y exigirás la total atención del ser amado, la tendrás pero no te parecerá suficiente y reclamarás por todo, menos mal que será una situación pasajera. Hoy brillarás por tu creatividad y eficiencia, los elogios te estimularán a seguir esforzándote. Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Día maravilloso sentimentalmente, darás y recibirás mucho amor, te sentirás afortunado y feliz de estar a lado de tu pareja, que tendrá mil detalles con los que te hará sentir especial. Día sin contratiempos laboralmente, tienes todo bajo control y no tendrás preocupaciones. Número de suerte, 4.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Hoy aflorará el lado más apasionado de tu personalidad, tus intensas demostraciones de amor y tus iniciativas tendrán la respuesta que buscas. Harás innovaciones en tu trabajo para salir del estancamiento, tomarás decisiones arriesgadas que sorprenderán, pero los resultados serán exitosos. Número de suerte, 12.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Te confunde el comportamiento de tu pareja, de los celos y la desconfianza pasa rápidamente a los detalles y demostraciones de amor, trata de tener paciencia, la etapa de inseguridad terminará y volverá a ser la de antes. El negocio que te ofrecen no será tan productivo como parece, no te conviene invertir. Número de suerte, 22.