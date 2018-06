Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 3 de junio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 3 de junio. A continuación los signos del zodiaco.

ARIES: 20 MAR. – 19 ABR.: Alguien que no oculta su interés y que te asedia con llamadas logrará llamar tu atención, hoy aceptarás su invitación y no te arrepentirás. Serán momentos que te harán pensar en algo más que una amistad. Además, un encuentro con una persona amiga te traerá muchos recuerdos agradables. Número de la suerte, 7.

TAURO: 20 ABR. – 20 MAY.: Tu pareja se encuentra en un buen momento profesional y este será motivo por el que sentirás que te está dejando de lado. No te comportes de una manera tan infantil y dale una nueva oportunidad, así las cosas serán más fáciles para los dos. Buscar el diálogo les favorecerá a ambos, no te sientas mal dando el primer paso. Número de la suerte, 15.

GÉMINIS: 21 MAY. – 21 JUN.: Te encuentras en un buen momento sentimental y en tu entorno familiar todo anda bien. Tu pareja intenta acercarse a tus amistades cercanas, pero no te preocupes porque tendrá buena acogida. Las cosas se darán de forma natural y pasarán un excelente momento de unión y de concordia. Número de la suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN. – 21 JUL.: Empezarás el día con planes para alejarte de todo lo que te estresa y te llena de energía negativa. La compañía y el amor de tu pareja te darán mucha tranquilidad y te sentirás renovado para proseguir con tus responsabilidades con entereza, sintiéndote satisfecho del apoyo de quien amas. Número de la suerte, 22.

LEO: 22 JUL. – 22 AGO.: Si no te sientes seguro de los sentimientos de tu pareja, lo mejor que puedes hacer es aclarar las cosas y tomar tus asuntos con calma. No des importancia a comentarios de personas ajenas a tu relación, resolver las dudas con tu pareja será lo mejor para ambos. Número de la suerte, 8.

VIRGO: 23 AGO. – 22 SET.: Tendrás ánimos y energía para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida. También te dedicarás a arreglar y a poner en orden ciertos asuntos domésticos que estabas postergando. Te estaba haciendo falta un día dedicado al deporte. Número de la suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Una propuesta para viajar cambiará todos los planes que tenías con respecto a tu pareja. Conversa con ella, ya que este viaje te conviene muchísimo. Sentirás su apoyo y comprensión y las cosas saldrán bien para ambos, a pesar de que posterguen algunas cosas ya planeadas. Número de la suerte, 5.

ESCORPIO: 23 OCT. – 22 NOV.: La soledad que experimentas está haciendo que descuides tu aspecto personal. Recupera el amor propio que te caracteriza y espera con calma la llegada de esa persona especial. No falta mucho para enamorarte y debes estar preparado. Número de la suerte, 6.

SAGITARIO: 23 NOV. – 22 DIC.: Las dificultades rondarán tu relación y tu pareja estará susceptible, lo que impedirá que haya una buena comunicación. Tendrás que actuar con mucho tacto para que las cosas no terminen en discusiones. Planificar una cena romántica te ayudará a lograr tus intenciones. Número de la suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC. – 21 ENE.: El ambiente en tu relación afectiva estará cargado, así que ten mucho cuidado con tus palabras y actitudes e intenta distraerte poniendo al día tu correspondencia y enviando mensajes a la gente que quieres. Las cosas no se saldrán de control y, si evitas un poco el mal humor de quien quieres, pronto pasará este momento y la armonía los invadirá. Número de la suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE. – 17 FEB.: No te desanimes ante tus problemas sentimentales, pues hoy te esforzarás y canalizarás tus energías por vías positivas. La gente de tu entorno contribuirá con cariño y evitará temas que te puedan afectar. Todos tenemos momentos de melancolía que tenemos que aprender a superar, y te demostrarás a ti mismo que lo vas a lograr. Número de la suerte, 19.

PISCIS: 18 FEB. – 19 MAR.: Iniciarás el día con sorpresas en el amor: te presentarán a una persona encantadora y tendrás interés en conocerla. La química será mutua, pero valora la amistad. De esta manera ambos tendrán la ilusión por establecer una futura relación amorosa. Número de la suerte, 11.