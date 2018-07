Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 29 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 29 de julio. A continuación los signos del zodiaco.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Día reconfortante para ti, de mucha unión y momentos maravillosos con las personas que quieres, alguien que está lejos llegará sorpresivamente o enviará noticias importantes que alegrarán a todos. Número de suerte, 22.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Estarás susceptible y sentirás que tu pareja actúa egoístamente al tomar decisiones sin contar con tu opinión, tranquilízate y no le des importancia a lo que realmente no lo tiene, pon de tu parte y te divertirás mucho con sus planes de hoy. Número de suerte, 4.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Se aclarará el malentendido que estaba provocando conflictos en tu relación de pareja, pero tú tendrás que cambiar muchas actitudes para que el bienestar logrado sea duradero, olvídate del orgullo y dale paso a la renovación, la tranquilidad emocional será la recompensa. Número de suerte, 10.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Después de muchos consejos al fin te darás cuenta que debes cambiar la rutina de tu vida y darte un tiempo para ti mismo, para el amor y para descansar, hoy después de mucho tiempo participarás en una reunión social, te divertirás, la preocupaciones y obligaciones quedarán para después. Número de suerte, 7.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás nostalgia por alguien que hace mucho tiempo no ves y te animarás a buscarlo, será un reencuentro lleno de alegría y recuerdos, a partir de hoy se volverán inseparables, la amistad se convertirá en una relación sentimental duradera. Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Reflexionarás sobre tu vida afectiva y pondrás en orden tus ideas y sentimientos, y al fin te sentirás libre de cargas emocionales del pasado y podrás empezar una nueva etapa a lado de esa persona que espera con paciencia tu decisión. Número de suerte, 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Sin darte cuenta te está aislando, rechazando invitaciones y postergando tu vida social, cuidado porque los que te rodean se cansarán de rogarte y en especial esa persona que te demuestra abiertamente su interés sentimental, estarías perdiendo a alguien que realmente vale la pena, aun estás a tiempo de cambiar las cosas, hoy te volverá a llamar. Número de suerte, 11.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Día de muy buena comunicación y unión tanto sentimental como con tu entorno, tendrás gran actividad social, te contactarás con personas con quienes tendrás un buen entendimiento, intercambiarán ideas que más adelante se convertirán en beneficiosas sociedades. Número de suerte, 3.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Después de una fuerte decepción ahora solo quieres un poco de tranquilidad y vivir sin problemas, pero el amor tiene otros planes para ti, hoy llegará a tu vida alguien que no se desanimará ante tus rechazos y logrará llamar tu atención, a su lado encontrarás la estabilidad que tanto buscabas. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tu día estará lleno de novedades, de nuevas amistades y de reencuentros con personas que habías dejado de ver, abre muy bien los ojos porque entre las personas que conozcas alguien que puede darte lo que buscas afectivamente quedará impresionado contigo. Número de suerte, 19.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Pasarás el día tranquilo y relajado, lo que te hará mucho bien y te permitirá recuperarte de días de mucha presión y estrés, pondrás en orden algunas cosas en tu casa y harás cambios que te harán sentir renovado y positivo, tu pareja estará feliz con tu buen ánimo. Número de suerte, 15.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy la persona que te interesa tendrá actitudes que te llenará de dudas y preguntas para las que no encontrarás respuestas, no dejes que una situación confusa los aleje, si eres directo y sincero tendrás las explicaciones que te permitirán ayudarla y acercarte más a su corazón. Número de suerte, 2.