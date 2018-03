Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 25 de marzo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 25 de marzo.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu pareja te quiere realmente y se desconcierta con tu actitud cerrada que no le permite acercarse demasiado ni ganarse tu confianza, dale la oportunidad de demostrarte su cariño, sus sentimientos son verdaderos y puede hacerte feliz. Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.:Será un día muy especial en compañía de familiares y de la persona que amas, esa persona se esforzará por hacerte feliz y llenarte de atenciones, la seguridad que te brindará cuando estas a su lado te hará saber que es la persona ideal para ti. Número de suerte, 3.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Sentirás la necesidad de desahogarte con alguien quesea de tu entera confianza, tus emociones están confusas por las nuevas experiencias que estas viviendo y que por el momento te llenan, pero tu corazón aun esta a la espera del verdadero amor, la posibilidad de un viaje corto podría concretarse hoy, disfrútalo. Número de suerte, 9. Arcángel Miguel.

Color naranja

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Es necesario que expreses tus emociones y seas

receptivo con las demostraciones de tu pareja, te sentirás seguro y plenamente

correspondido en el amor. Este será un día muy especial que desearás compartir con tus seres queridos. Número de suerte, 7.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Intentaras conservar la paz que se respira luego de varias dificultades, llegaras a la conclusión que ambos tienen que ceder, se te hará difícil, pero gracias al suave carácter de la persona que amas llegaran a un entendimiento armonioso, disfrutaras de la reconciliación. Número de suerte, 9.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Esa persona que te fallo no debe hacerte perder la fe en los demás, deja atrás las decepciones vividas y bríndate la oportunidad de conocer gente nueva, una reunión de amigos podría abrirte las puertas hacia una nueva etapa en el amor. Número de suerte, 11.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: El sentirte correspondido sentimentalmente, te anima a experimentar nuevas emociones y querer vivir cosas que antes no te llamaban la

atención, ambos podrán alejar cualquier inconveniente que se les presente y disfrutar de la felicidad que tanto les costo alcanzar. Número de suerte, 17.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu pareja te demostrará mucha ternura y

comprensión y aunque las cosas están yendo bien, sientes que algo falta, tómense un tiempo a solas y prográmense algunas actividades con amigos, un cambio de ambiente les caerá muy bien. Número de suerte, 19.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.:Es recomendable que le busques nuevas emociones

a tu relación, de lo contrario podrías causar que la monotonía entre en tu vida,contarás con el apoyo de tu pareja para poner en marcha algunos cambios que le devuelvan la emoción a tu vida afectiva. Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Usa tu buen criterio y experiencia para elegir loque te conviene, en el amor, de ti depende conservar la armonía de tu futuro

sentimental, aprovecha este día para hacerle saber cuanto lo amas y lo importante que esta persona es en tu vida. Número de suerte, 22.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Has buscado el amor en personas y lugares

equivocados, la oportunidad que se te presenta el día de hoy no la volverás a tener en mucho tiempo, esa persona que te pretende esta dispuesta a luchar por tu cariño y hacerte feliz, no la dejes pasar. Número de suerte, 2.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro con amigos podría ser cómplice de un gran amor, hoy tendrás la oportunidad de conocer a una persona que te cautivara a primera vista, déjate llevar por tus sentimientos y disfruta de todo lo que esa persona te ofrece, a su lado encontrarás nuevas y excitantes emociones. Número de suerte, 6.