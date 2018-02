Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 11 de febrero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 11 de febrero.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Alguien que está lejos llegará sorpresivamente o enviará noticias importantes que alegrarán a todos. Número de suerte, 22.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Sentirás que tu pareja toma decisiones sin contar con tu opinión, tranquilízate y no le des importancia a lo que no lo tiene. Número de suerte, 4.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Se aclarará el malentendido que estaba provocando conflictos en tu relación de pareja. Número de suerte, 10.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te darás cuenta que debes cambiar la rutina de tu vida y darte un tiempo para ti mismo. Número de suerte, 7.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás nostalgia por alguien que hace mucho tiempo no ves y te animarás a buscarlo. Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Reflexionarás sobre tu vida afectiva y pondrás en orden tus ideas y sentimientos. Número de suerte, 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Sin darte cuenta te está aislando y postergando tu vida social, cuidado porque los que te rodean se cansarán de rogarte. Número de suerte, 11.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Día de muy buena comunicación y unión tanto sentimental como con tu entorno. Número de suerte, 3.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Después de una fuerte decepción ahora sólo quieres un poco de tranquilidad y vivir sin problemas. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tu día estará lleno de novedades, de nuevas amistades y de reencuentros con personas que habías dejado de ver. Número de suerte, 19.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Pondrás en orden algunas cosas en tu casa y harás cambios que te harán sentir renovado y positivo. Número de suerte, 15.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy la persona que te interesa tendrá actitudes que te llenará de dudas, no dejes que una situación confusa los aleje. Número de suerte, 2.