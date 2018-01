Josie Diez Canseco: estas son las predicciones para Piscis en 2018

Iniciado el 2018, los seguidores del horóscopo esperan ansiosos las predicciones de los doce signos del zodiaco y así estar preparados para lo que resta del año.

Pues bien, Josie Diez Canseco, además de señalarte a diario lo que te depararán los astros, también te muestra ahora lo que sucederá en todo el 2018. ¡Atento a tu signo!

Piscis

Comienzas el año Compartiendo con tus seres queridos con amigos de trabajo sabiendo que tus ingresos están mejorando se están multiplicando Y te vas a enterar por una buena noticia no cedas a los pensamientos negativos porque van a ver obstáculos en el camino y eso no quiere decir que no los vas a solucionar los vas a solucionar pero tienes que confiar en ti Buscar nuevas alternativas modernizarse en tu pensamiento no siempre Buscar el mismo camino este año tienes que buscar menos caminos para que no retrocedas es importante también no perder el control ante situaciones que se presenten mantener firmes a orden y saber escuchar a alguien que admiras mucho y que a veces puede tener una mejor idea un mejor consejo y tomarlo no ser orgulloso Y por supuesto dejar que el destino y el libre albedrío vengan porque es momento de arriesgar muchas cosas en vez de dudar tanto E imaginar tanto negativo los que tienen pareja será un año donde termina las situaciones negativas reconocerás tus errores y la otra persona también rectificar a esos pensamientos y esas actitudes que no te han estado llevando a nada y será un año para renacer para retomar la relación y para reconocer lo más importante es la amistad Si tú quieres seguir la relación sentimental este año trabaja en la confianza y en la amistad y así encontrarás la estabilidad porque anteriormente no lo has estado haciendo los que no tienen pareja es importante que no te cierres que te abras a lo nuevo que utilices tu intuición y expresa es lo que sientes Porque por temor ahuyentas alejas a personas que te prestan atención te buscan o que son Simplemente amigos de verdad y tú lo rechazas por tus inseguridades este año es un año de cambios y de mucha pasión para ti el consejo final utiliza siempre tu intuición y no te dejes llevar por comentarios de terceros trabaja en lo que crees y se ordenado en tu dinero y aléjate de las envidias de personas qué tú eres muy intuitivo y te das cuenta quiénes son tus números de suerte para este año el 10 el 19 y el número 2 y te acompaña la carta del juicio Qué es la carta de la transformación del renacimiento de cambiar no sólo externamente sino internamente y al fin encontrar la paz la carta de las buenas noticias Así que van a ver muchas buenas noticias para ti este año y esta transformación que surgirán te elevarán espiritualmente y te van a hacer sentir en paz y feliz por eso tu palabra clave para este año piscis es la transformación.