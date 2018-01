Josie Diez Canseco: estas son las predicciones para Leo en 2018

Iniciado el 2018, los seguidores del horóscopo esperan ansiosos las predicciones de los doce signos del zodiaco y así estar preparados para lo que resta del año.

Pues bien, Josie Diez Canseco, además de señalarte a diario lo que te depararán los astros, también te muestra ahora lo que sucederá en todo el 2018. ¡Atento a tu signo!

LEO

Año lento de cambios importantes, de nuevos acuerdos, de nuevos compromisos, de nuevos negocios, sociedades que van a ser favorables. Solo te tienes que adaptar a los cambios, no te aferres a lo fijo a lo estático a lo estable porque eso no te va a llevar a traer la abundancia que en el fondo buscas y necesitas.

Es importante que reflexiones y saques de tu mente pensamientos negativos que solo te van a retrasar acontecimientos de los cuales tienes que trabajar poner de tu parte energía.

Los que tienen pareja va a ser un año para aprender a escuchar a la otra persona y no presionar, vivirán momentos apasionados y favorables como otros donde tú vas a querer controlar situaciones y no vas a querer escuchar al otro esta vez vas a tener que aprender a ser considerado a entender a dialogar y cooperar será la clave para tu éxito en el amor, no alejes a alguien importante de tu vida.

Los que no tienen pareja es muy interesante habrá mucha competencia en cuestión a las personas que se acerquen a ti, que te rodean, que quieres atraer hacia ti, que quieres conquistar, pero tú no debes de perder la perspectiva y la paciencia y la claridad. Vas a contar con amistades que no te convienen este año que viene, vas a ser radical y te vas a alejar de personas negativas vas a buscar tu paz y si tú lo haces con claridad la vas a encontrar.

El consejo final para ti, se sensible se cariñoso demuestra el cariño no abandones a tus seres queridos, únete más a tu familia eso te va confortar y te va a dar fortaleza para todo lo que viene para ti este año, todos esos cambios todos esas decisiones y todas estructuras sociales que van a venir para ti. Tus números de suerte el número 13 el número 9 y el número 10.

Te acompaña la carta de Los Amantes que representa la decisión tienes que estar en armonía con tu consciente e inconsciente para tomar las decisiones porque cuando decidas algo y el corazón te dice que no lo hagas no lo debes de hacer porque no habrá armonía interna eso es lo que debes de hacer este año. Tu palabra clave para este año es la decisión.