Josie Diez Canseco: estas son las predicciones para Escorpio en 2018

Iniciado el 2018, los seguidores del horóscopo esperan ansiosos las predicciones de los doce signos del zodiaco y así estar preparados para lo que resta del año.

Pues bien, Josie Diez Canseco, además de señalarte a diario lo que te depararán los astros, también te muestra ahora lo que sucederá en todo el 2018. ¡Atento a tu signo!

ESCORPIO

Es un año de realización y de éxito lo comienzas brillando. Recordemos que en otras oportunidades has estado con Júpiter el gran benéfico está transitando por tu signo, así que este año éstas bendecido y protegido por este planeta que te da la fuerza y la seguridad para avanzar y eso es lo que tú vas a tener todo este año. No dejes que esta fuerza y esta energía Júpiteriana se vean opacadas por imaginar cosas donde no las hay tú eres experto siempre te pones en el peor de las situaciones siempre estás viendo el lado negativo. Esta vez solo ve el lado positivo porque todo te va a salir bien, es importante ser precavido en el aspecto material. No confíes mucho utiliza tu intuición para que no te veas embaucado en una situación de estafa.

Los que tienen pareja, el diálogo mejora enormemente en tu vida sentimental. Vas a retomar una relación o tú misma relación va a ser diferente, tú vas a saber lo que lo que debes hacer y lo que debes trabajar y la otra persona te va a demostrar que hace lo mismo. Va a haber amor, tendrás paz y comodidad, que es lo más importante.

Los que no tienen pareja quieres y buscas nuevas perspectivas te vas a involucrar con alguien que ya conoces pero vas a sentir que no es lo mismo aparecerá alguien nuevo en tu vida para la segunda mitad del año que te va despertar gran pasión y gran ilusión.

El consejo final: Escorpio, escucha los consejos de personas queridas arriésgate y déjate llevar. Confía en el destino, confía en el libre albedrío, recuerda que tú puedes cambiar y manipular las cosas a tu favor pero siempre que lo hagas te dice que utilices la sabiduría anterior de los fracasos de las caídas de todo aquello que has aprendido este año tienes que aplicarlo.

Tus números de suerte el número 9 el número 13 y el número 6 y te acompaña la carta de la rueda de la fortuna y qué te dice algo está disponible para ti, todo va a caer este año por su propio peso, pero la fortuna te acompaña todo está dirigido hacia lo bueno, hacia ti, así que no lo dudes y confía. Por eso tu palabra clave para este año es el cambio.