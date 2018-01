Josie Diez Canseco: estas son las predicciones para Capricornio en 2018

Iniciado el 2018, los seguidores del horóscopo esperan ansiosos las predicciones de los doce signos del zodiaco y así estar preparados para lo que resta del año.

Pues bien, Josie Diez Canseco, además de señalarte a diario lo que te depararán los astros, también te muestra ahora lo que sucederá en todo el 2018. ¡Atento a tu signo!

Capricornio

Comienzas el año un poco indeciso cerrandote mucho en tus ideas. La liberación es la clave de todo, no todo es como tú crees que es y a veces, tú, Capricornio, eres muy cerrado piensas así y así debe de ser y no, esta vez tienes que abrir tu mente y tus horizontes para así atraerás lo bueno. Es importante que no luches contra la corriente que aceptes que hay competencia a tu alrededor pero que sí tú crees que en ti no importa lo que esté alrededor, ni siquiera lo tienes que mirar sólo concentrarte en tu trabajo y en tu labor.

Los que tienen pareja será un año armónico familiar para compartir y para cambiar mucho las actitudes. Recuerda Capricornio que este año Saturno, que es tu regente, entra a tu signo a tu propio signo y te va mostrar otro panorama de la vida; te va a enseñar que a través del orden del tiempo tú tienes esas cualidades y gracias a la paciencia de algunos retrasos vas a poder consolidar situaciones maravillosas tanto en lo profesional como en la parte sentimental por eso vienen cambios importantes para tu vida sentimental.

Los que no tienen pareja mucha ilusión en tu vida sentimental y aunque te cuesta algo avanzar y este año vas a pensarlo 30 veces antes de iniciar algo por este planeta que te va acompañar, vas a encontrar un camino de confianza y felicidad sentimental.

El consejo final, la comunicación y el diálogo son claves de todo. No perder nunca la paciencia ni dejar de ser comunicativo y sobre todo cariñoso porque tu defecto en cuestión a tu vida de sentimental es ser demasiado frío cuando realmente eres muy cariñoso.

Tus números de suerte para este año el número 8, el 5 y el 4. Te acompaña la carta de la fuerza, escucha bien la fortaleza esa fuerza interna es la que te hará luchar con tu parte instintiva que no te deja creer en ti y controla esa situación y espiritualmente avanzas porque este año vas a brillar gracias a esa fortaleza que vas a tener. Tu palabra clave es la fortaleza.