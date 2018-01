Josie Diez Canseco: estas son las predicciones para Acuario en 2018

El 2018 ya inició y muchos seguidores del horóscopo esperan con ansias las predicciones de los doce signos del zodiaco y así estar preparados para lo que resta del año.

Josie Diez Canseco, además de señalarte a diario lo que te depararán los astros, también te muestra ahora lo que sucederá en todo el 2018. ¡Atento a tu signo!

Acuario

Comienzas el año con mucha inseguridad hacia dónde te diriges. Qué vas a hacer, que no vas a hacer… tienes como la noción, una idea, pero no hay una gran seguridad interna y la tienes que tener para estar más convencido de tus ideas para poderlas concretar asuntos legales. En el transcurso del año, más para la segunda mitad, se resolverán sí para ti es importante no dejar de fijarte en detalles y sobre todo en el aspecto económico para no perder dinero.

Busca todo el tiempo el cambio y las alianzas te van a favorecer, son importantes para tu crecimiento y tú no quieres compromisos y alianzas a nivel profesional, pero las vas a necesitar. Escucha lo que te tienen que prometer y ofrecer porque es interesante.

Los que tienen pareja es un año donde hay que trabajar mucho en la confianza de alguna manera va haber alguna desilusión de alguna de las partes y es porque no cree en la otra persona y eso lo tienes que trabajar, porque esa persona va a estar para ti todo el tiempo y el problema contigo es que tú vas a estar ensimismado pensando en otras cosas y no vas a ver esa lealtad.

Los que no tienen pareja, nuevos comienzos sentimentales, declaraciones de amor inesperadas, amores platónicos, mucha pasión que te puede desilusionar. Es importante que seas consciente y maduro si vas a tener un amor pasajero no te involucres tanto no esperes tanto la clave para ti es no esperar tanto y si quieres conseguir algo más esperar y conocer más el consejo final.

Deja de dudar analiza lo que quieres. Ábrete a lo nuevo, acepta puertas que se están abriendo para ti porque los cambios que vienen te van a renovar tu números de suerte para este año los números 17 y el 20 y te acompaña la carta del hierofante o del papá y te dice toma conciencia y pon en orden tus ideas organiza porque vas a saber liderar y otros te van a seguir. Tu palabra clave para este año el orden.