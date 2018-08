Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día viernes 24 de agosto

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 24 de agosto.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación de pareja ha superado pruebas que la han fortalecido, hoy será un día de planes y promesas que lograrán cumplir a mediano y largo plazo. Laboralmente tendrás muchas complicaciones, procura mantener la calma, todo se solucionará aunque deberás postergar algunos de tus proyectos. Número de suerte, 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Encontrarás el amor en tu círculo más cercano, esa persona llenará todos tus vacíos emocionales, te sentirás muy afortunado de tenerla a tu lado. Día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma y lograrás poner orden, y avanzar en los asuntos importantes que te conciernen a ti directamente. Número de suerte, 3.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: En el plano sentimental atraviesas por una etapa de calma después de muchos desacuerdos, dependerá de que controles tu carácter impulsivo para mantener la armonía con tu pareja. A pesar de que estarás muy ocupado con nuevas responsabilidades, hoy lograrás solucionar el problema que te preocupaba tanto y no te permitía encontrar tranquilidad. Número de suerte, 16.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso de las personas negativas que te cuentan chismes para perjudicar tu relación de pareja, aléjate de esas malas compañías y tu vida sentimental no se verá afectada. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es posible que sea de un ascenso o un aumento de sueldo Número de suerte, 5.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te interesó en el pasado te buscará y podrás darte cuenta que tus sentimientos ya no son los mismos, con mucho tacto pondrás las cosas claras para evitar malos entendidos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro, analízalo detenidamente y ante cualquier duda es mejor no arriesgar. Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita, esperarás ansioso el encuentro y será como lo has soñado. No te comprometas en negocios que no te convienen, antes de invertir tu dinero infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después. Número de suerte, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No te compliques con problemas ajenos, tu pareja empieza a sentir que te importan más los demás que sus sentimientos, hoy dedícale más atención y volverá la calma. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar, no te apresures a dar una respuesta, pon en la balanza los pro y contra, sólo así sabrás si te conviene. Número de suerte, 9.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu imaginación y la desconfianza te harán ver situaciones comprometedoras donde no las hay, controla tus celos que no tienen ningún fundamento. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo que vale, actúa con prudencia, compara precios y te darás cuenta del gran error que ibas a cometer. Número de suerte, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás siendo muy inflexible con tus puntos de vista, cede un poco y trata de ponerte en el lugar de tu pareja, verás que las discusiones se acaban y vuelve la armonía. Recibirás una invitación en la que conocerás a gente muy importante, y surgirán oportunidades para hacer buenos negocios o para un contrato de trabajo. Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tu relación sentimental está en una etapa de renovación, atrás quedará la monotonía que traía aburrimiento, hoy tendrás sorpresas que te darán mucha alegría. Tienes que estar muy atento para aprovechar las oportunidades que vienen, confía en tu intuición, no te fallará al momento de tomar decisiones importantes. Número de suerte, 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Alguien de tu círculo de amigos te traerá noticias de una persona que dejaste de ver hace tiempo y quiere acercarse de nuevo a tu vida, piénsalo, vale la pena intentarlo, ha cambiado y madurado mucho. No esperes la ayuda de los demás para solucionar tus problemas laborales, tienes que ver la manera de salir por tu propio esfuerzo, la solución está en tus manos. Número de suerte, 15.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Organiza mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos y dedicarle a tu pareja la atención que se merece, o sus reclamos justificados seguirán provocándote sentimientos de culpa. Día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y a tu experiencia. Número de suerte, 11.