Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día viernes 20 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 20 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Sientes que no estás preparado para un compromiso estable y estás en busca de un romance que no te ate ni te controle, hoy conocerás a alguien que compartirá tus ideas y sentirás que has encontrado lo que buscabas. Buen momento para empezar nuevos proyectos, le pondrás fuerza y decisión a todo lo que hagas. Número de suerte, 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Lamentarte y no buscar soluciones no es el mejor camino para terminar con tus problemas sentimentales, habla con tu pareja de lo que te molesta, te entenderá y pondrá de su parte para que las cosas mejoren. En tu centro laboral reinará un ambiente de compañerismo que hará más fácil tu trabajo. Tu Número de suerte, 3.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Sabes que tu pareja te ama y que no todo está perdido, hoy te dará una nueva oportunidad y no la desaprovecharás, enmendarás tus errores y volverás a tener su confianza. Tendrás algunos contratiempos que retrasarán tu trabajo pero no te desanimarás, te esforzarás más y recuperarás el tiempo perdido. Número de suerte, 1.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Dejar de insistir con la persona que parecía no corresponderte te dará resultados inesperados, hoy te demostrará abiertamente lo mucho que le interesas sentimentalmente. Tu economía está mejorando y hoy podrás hacer algunas compras necesarias sin sentirte presionado por tus compromisos pendientes. Número de suerte, 7.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu carácter posesivo te hará pasar un mal momento con tu pareja, tranquilízate y no pierdas el control, tu amor es correspondido y no vale la pena arriesgar tu felicidad con celos sin fundamentos. Algunos cambios en tu entorno laboral te favorecerán, te darán la oportunidad de mejorar y de crecer profesionalmente. Número de suerte, 8.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te controlarás y no te dejarás dominar por tus emociones, hoy solucionarás tus problemas sentimentales con inteligencia y tomando decisiones realistas y prácticas. Te encargarán un proyecto difícil e importante, te organizarás para dedicarle toda tu atención sin descuidar tus demás responsabilidades. Número de suerte, 7.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tus deseos de cambios y de dejar atrás esa relación que no funcionó te llevarán a una completa renovación de tu apariencia, atraerás miradas y tendrás muchas invitaciones, muy pronto encontrarás lo que buscas afectivamente. Tomarás de forma positiva las críticas a tu trabajo, corregirás errores que no habías notado y seguirás aprendiendo y mejorando. Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: No te dejes llevar por la emoción ni ofrezcas lo que no puedes cumplir, hoy tu pareja te reclamará por promesas que quedaron en el olvido y tendrás que dar muchas explicaciones para disculparte. Hoy tomarás decisiones con calma y analizando cada paso que das, lo que te permitirá enmendar el rumbo y recuperar el tiempo perdido en proyectos improvisados. Número de suerte, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Analizarás tu vida amorosa y te darás cuenta que es sólo la emoción de lo nuevo lo que te une a esa persona, tener claro tus sentimientos te permitirá acercarte más a quien amas y terminar con esa situación complicada. Debes estar atento, las oportunidades llegarán de donde menos imaginas y si no las aprovechas otros lo harán. Número de suerte, 1.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Después de muchos problemas la tranquilidad vuelve a tu relación sentimental, la reconciliación te hará muy feliz, pon más de tu parte para conservar la armonía. Tendrás que flexibilizar tus exigencias económicas para poder llegar a un acuerdo y cerrar el contrato que te interesa. Número de suerte, 10.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Alguien que te atrae mucho hoy te demostrará que le interesas, pero preferirás alejarte de situaciones que puedan poner en peligro tu relación estable. La oportunidad que estás esperando para mejorar tu economía llegará, y será algo muy bueno que aprovecharás con inteligencia y sentido de la oportunidad. Número de suerte, 20.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Confiarás en tu intuición y te guiará con sabiduría, te ayudará a diferenciar entre la verdad y la mentira, hoy las dudas que aún tenías sobre el amor de tu pareja desaparecerán y no volverás a darle importancia a chismes malintencionados. Terminarás con la sociedad que no produce lo que esperabas y sólo te causa preocupación y te quita tiempo. Número de suerte, 4.