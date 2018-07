Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día viernes 13 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 13 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La popularidad y simpatía de tu pareja te causa mucha inseguridad, hoy tus celos provocarán tensiones que pasarán rápido gracias a su respuesta tranquila y comprensiva. Debes usar tu gran creatividad para ocuparte de asuntos importantes que te encargarán, aunque será mucha carga y responsabilidad podrás con todo. Número de suerte, 15.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Sentimentalmente tendrás una sorpresa que te emocionará y te llenará de ilusiones, y te sentirás seguro de haber encontrado a la persona con quien quieres compartir tu vida. Tu esfuerzo por superarte empezará a rendir frutos, hoy te harán una propuesta y dudarás en aceptarla, te decidirás por el cambio. Número de suerte, 9.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Día de reconciliación, las explicaciones que terminarán con tus dudas llegarán solas, desaparecerá la angustia que te oprimía el corazón. Haz descuidado tu trabajo y surgirán complicaciones, tendrás que cancelar tus compromisos personales para poner en orden todos los asuntos pendientes. Número de suerte, 11.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Sentimentalmente estás en una maravillosa etapa, tus planes se están concretando poco a poco, el amor te sonríe y tu felicidad se refleja en todos los aspectos de tu vida. Tus responsabilidades seguirán aumentando y aunque las mejoras económicas aún no llegan no perderás el buen ánimo, la recompensa a tu esfuerzo está más cerca de lo que imaginas. Número de suerte, 13.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Terminó la etapa de decepciones y mala racha en el amor, hoy conocerás a alguien que te conquistará, su amor llenará todos tus vacíos emocionales. No descuides tus asuntos legales, encárgate de cualquier trámite que tengas que hacer personalmente, si lo dejas en terceras manos tendrás retrasos y hasta podrías perder. Número de suerte, 12.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La crisis sentimental quedará atrás, el cariño de tu pareja te devolverá la alegría y la capacidad de disfrutar de todo lo bueno que te rodea. Tienes la sensación de que a pesar de que te esfuerzas no avanzas, tranquilízate, evalúa lo que tienes y te darás cuenta de que tu esfuerzo no ha sido en vano. Número de suerte, 19.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Conversarás con alguien mayor sobre tus problemas amorosos, su comprensión y consejos te ayudarán, hoy comprenderás que tus inconvenientes tienen solución si pones el amor delante del orgullo. Te harán una propuesta que deberías analizar bien, porque económicamente será muy buena pero no tendrías muchas oportunidades de crecer profesionalmente. Número de suerte, 4.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Conocerás a alguien que despertará una gran pasión en ti, hoy harás a un lado las inhibiciones y te dejarás llevar por ese sentimiento, será una experiencia maravillosa. Te propondrán un negocio que te entusiasmará y le dedicarás toda tu atención, no descuides tus responsabilidades, por obtener un ingreso extra podrías perder tu trabajo. Número de suerte, 6.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Los celos de tu pareja te incomodarán y podrías reaccionar con brusquedad, cálmate y analiza tu comportamiento, tu carácter afectuoso provoca malos entendidos, evita actitudes que aumenten su inseguridad. Los tratos laborales y las sociedades estarán en su mejor momento, llegarás a acuerdos productivos. Número de suerte, 2.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Pasas por un difícil momento sentimental y un malentendido familiar aumentará las tensiones, es hora de calmarse y conversar, el orgullo sólo provocaría más distanciamiento. Delegar tus responsabilidades te ocasionará problemas en tu trabajo, hoy aprenderás a ser más cuidadoso y a no confiar asuntos importantes a terceros. Número de suerte, 18.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Un viejo amor volverá pidiéndote otra oportunidad, no te dejes convencer con promesas, las diferencias que en el pasado no pudieron superar volverían a separarlos nuevamente, la felicidad llegará por otro camino, ten paciencia. La inestabilidad laboral terminará, tendrás interesantes propuestas pero una será la que más se ajustará a tus intereses y no lo pensarás dos veces. Número de suerte, 14.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Día de acontecimientos inesperados pero agradables que te pondrán de buen ánimo y te motivarán a romper con la rutina, tu pareja estará feliz y apoyará tus planes. Destacarás por tu creatividad, tus ideas serán bien recibidas, tu situación laboral mejorará mucho a partir de hoy. Número de suerte, 1.