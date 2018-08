Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día sábado 4 de agosto

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 4 de agosto.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Esa relación de amistad en la que predomina la comunicación y los intereses afines se está convirtiendo en algo muy especial para ti, hoy te sentirás muy feliz porque te darás cuenta que son sentimientos compartidos. Tendrás ante ti oportunidades de mejorar tus ingresos, no dudes, confía en tus corazonadas y tomarás decisiones acertadas. Número de suerte, 17.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Has descuidado tu relación amorosa y los sentimientos se están enfriando, estás a tiempo de cambiar y retomar los detalles que haz dejado de lado, no te costaría mucho esfuerzo reconquistar a tu pareja. Día de muchas responsabilidades, estarás muy ocupado y la tensión podría causarte algún malestar, trata de dedicar un tiempo a relajarte. Número de suerte, 20.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Los celos se han convertido en un problema en tu relación, tu pareja te pedirá confianza o un tiempo para pensar si es conveniente seguir juntos, hoy te darás cuenta que puedes perder su amor y harás promesas que cumplirás con mucho entusiasmo. Se presentará un viaje de trabajo muy conveniente para ti, acéptalo, te abrirá muchas oportunidades de progresar. Número de suerte, 18.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: No te sientes cómodo con tu nueva relación sentimental, hoy serás sincero con esa persona antes de que las cosas se compliquen y lastimes sus sentimientos. Tu intuición te hará rechazar una propuesta de inversión, y no te equivocarás, algunas personas muy cercanas a ti perderán con ese negocio. Número de suerte, 6.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: El amor se acerca a tu vida, alguien que has conocido hace poco está interesado en ti, averiguará lo que te gusta y te molesta para impresionarte, hoy te sorprenderá con un obsequio que te encantará. Tendrás tendencia a distraerte, necesitarás de mucha fuerza de voluntad para terminar con el trabajo que te permitirá tener el ingreso extra que tanto necesitas. Número de suerte, 2.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Un viaje imprevisto traerá novedades a tu vida sentimental, conocerás a alguien con las cualidades que buscabas en la persona a quien le entregarás tu amor. Con esfuerzo, creatividad y una nueva estrategia bajo la manga, lograrás revertir una situación negativa que está ocasionándote muchos gastos. Número de suerte, 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Las cosas no están funcionando en tu relación sentimental, y te pones a la defensiva reaccionando con agresividad, el problema es que no expresas tus sentimientos, hazlo y los cambios positivos serán inmediatos. Confía en tus corazonadas y arriesga, hoy puedes multiplicar tus ingresos si dejas de lado el miedo a equivocarte. Número de suerte, 21.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Una mirada objetiva a tu situación sentimental te permitirá darte cuenta en qué te estás equivocando, haz a un lado el orgullo y hoy mismo puedes empezar una mejor etapa si pones de tu parte. No dejes en terceras manos tus proyectos, dedícales más atención y terminarán las pérdidas que te están poniendo en una situación muy complicada. Número de suerte, 3.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Día positivo para el amor, hoy puedes cambiar actitudes negativas y hacer algo diferente que termine con la rutina, todo lo que decidas te saldrá bien y podrás recuperar la magia y la ilusión. Trabajarás con gente de gran capacidad y talento, de esta experiencia aprenderás mucho y te abrirá oportunidades de crecer profesionalmente. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Pides más de lo que das, deja de esperar que tu pareja adivine tus pensamientos y haga realidad tus deseos, disfruta del amor sin exigir imposibles, aún puedes recuperar el tiempo perdido. La buena etapa en los negocios continuará, hoy tendrás ingresos que te permitirán pagar deudas y guardar para la importante inversión que quieres hacer. Número de suerte, 1.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estarás muy creativo y romántico, hoy tu relación sentimental estará llena de sorpresas que terminarán con la rutina y harán intensos los sentimientos. Llegará la noticia que esperas con tanta impaciencia y será positiva, al fin podrás hace realidad el proyecto que no podías concretar por falta de un socio económico. Número de suerte, 19.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: No permitas que nadie rompa la armonía de tu relación sentimental con comentarios mal intencionados, confía en tu pareja, juntos superarán cualquier contratiempo. Excelente momento para plantear tus proyectos, hoy todas las condiciones te favorecerán para obtener una respuesta positiva, incluso de personas que no parecían confiar en tus ideas. Número de suerte, 10.