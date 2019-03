Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día sábado 30 de marzo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 30 de marzo.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te confirmarán un viaje que te separará momentáneamente del ser amado, tu temor de perder su cariño pasará rápido, estarán en constante comunicación y a través de la distancia el amor se fortalecerá. Tendrás una idea genial para solucionar tu problema de vivienda, que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Número de suerte, 5.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Estás viviendo una etapa muy feliz sentimentalmente, tu bienestar se reflejará en la alegría y positivismo que transmitirás a los que te rodean. Las inversiones con amistades siempre te han dado buenos resultados, no dudes de la propuesta que te hicieron, será beneficiosa y no correrás riesgos. Número de suerte, 13.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: No te resistirás a la tentación de vivir una aventura, hoy te olvidarás de preocupaciones y problemas en los brazos de alguien maravilloso. No aceptes todo lo que te proponen por salir del estancamiento económico, el éxito llegará pero tienes que ir paso a paso para no cometer errores. Número de suerte, 15.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: La mala experiencia que te ha tocado vivir ya es parte del pasado, hoy te hablarán de esa persona y no sentirás ninguna emoción, comprobarás que ni siquiera queda un recuerdo en ti. Habrá cambios en el proyecto en el que estás trabajando, demostrarás a los que confían en ti tu gran capacidad de adaptarte a los imprevistos. Número de suerte, 11.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Eres un excelente consejero pero no encuentras soluciones para tus propios problemas, esta vez te tocará escuchar y los consejos que te darán te ayudará a ponerle fin a tus desacuerdos amorosos. Pondrás en orden tu economía, los reajustes que harás significarán un gran ahorro para ti. Número de suerte, 19.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Recuperarás tu tranquilidad y positivismo, dejarás de discutir por detalles sin importancia, tu pareja y los que te rodean estarán felices con tu cambio. Tu buen ánimo te llenará de energías, se presentarán oportunidades a las que le sacarás el máximo provecho. Número de suerte, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estarás susceptible y poco comunicativo, tu pareja percibirá tu inquietud y evitará situaciones que aumenten tu malestar, su cariño y comprensión bastarán para que tu ánimo mejore. Las circunstancias te favorecerán y lograrás ser parte del proyecto que te interesa. Número de suerte, 21.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Le pondrás un límite a las interferencias de familiares y amigos en tu relación sentimental, tu tacto evitará resentimientos pero quedará claro tu posición. Las inversiones no están bien aspectadas, debes actuar con cautela y prudencia, no debes quedarte sin reservas económicas. Número de suerte, 6.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te olvidarás de ti mismo para dedicarle toda tu atención y apoyo a tu pareja en momentos difíciles, tu relación se hará más sólida, un compromiso serio se acerca a tu vida. Evita opinar sobre los problemas ajenos, mantenerte al margen te ahorrará muchos disgustos. Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Surgirán pequeños desacuerdos amorosos que te harán perder la paciencia, el malestar será pasajero y la reconciliación muy apasionada. Tus asuntos económicos empezarán a mejorar, y te sentirás optimista sobre tu futuro. Número de suerte, 20.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Harás cambios en tu apariencia que te favorecerán de manera impresionante, con tu nuevo look atraerás miradas y mucha gente se mostrará interesada en ti. Tus buenas ideas y proyectos pueden sacarte del estancamiento, busca el apoyo que necesitas, si lo intentas hoy mismo lo puedes encontrar. Número de suerte, 9.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy te sentirás tentado por una gran atracción y te dejarás llevar por tus deseos más ocultos, será una experiencia que te dejará maravillosos recuerdos. No es buen momento para hablar de negocios, tu impaciencia e irritabilidad evitará que llegues a un buen acuerdo, tómate unos días y te irá mejor. Número de suerte, 5.