Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día sábado 23 de junio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 23 de junio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Te encontrarás con alguien del pasado con quien viviste una relación muy intensa, hoy tus emociones estarán confusas, pero la prudencia se impondrá y no pondrás en riesgo tu relación actual. Económicamente no habrá ningún cambio, por el momento no encontrarás al socio ideal y la inversión que tienes en mente quedará para más adelante. Número de suerte, 4.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Estás perdiendo el tiempo con planes elaborados para impresionar a la persona que te interesa, muéstrate tal como eres, tu simpatía y sinceridad bastarán para llamar su atención. Con creatividad encontrarás nuevas opciones para obtener ganancias a corto plazo, y podrás librarte de viejas deudas que te ocasionaban preocupaciones. Número de suerte, 14.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estás llevando tus problemas económicos a tu relación sentimental y las discusiones empiezan a ser más frecuentes, separa lo material de lo afectivo y tendrás tranquilidad y apoyo para solucionar tus preocupaciones. Organízate y empieza a buscar alternativas que te permitan mejorar tus ingresos, sólo tienes que mirar en tu entorno, las oportunidades están ahí. Número de suerte, 6.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Existe mucha generosidad y consideración en tu relación de pareja, pero hoy los celos podrían terminar con esa tranquilidad, no lo permitas, aclara tus dudas y no te dejes influenciar por personas malintencionadas. Tendrás un ingreso extra y lo invertirás pensando en tu futuro, los resultados llegarán más pronto de lo que imaginas y será un gran alivio para tu economía. Número de suerte, 18.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro casual será motivo de celos y resentimiento de parte de tu pareja, a pesar de que su actitud te molestará te esforzarás por darle seguridad y terminar con sus dudas. Después de una larga búsqueda hoy encontrarás al socio ideal, no sólo aportará económicamente, también contribuirá con ideas y con su gran experiencia. Número de suerte, 10.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de un gran momento sentimental, tu pareja te apoya en todo, pero hoy surgirán desacuerdos que podrían hacerte reaccionar impulsivamente, contrólate y la tensión pasará sin afectar tu relación. Tus proyectos sufrirían un retraso más y empezarás a buscar nuevas alternativas, no te desesperes, una ayuda inesperada te permitirá sacar adelante tus planes. Número de suerte, 3.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Pondrás especial atención a tu apariencia, irradiarás armonía y derrocharás sensualidad, aunque tendrás muchas invitaciones preferirás esperar por alguien que realmente despierte emociones intensas en ti. Día productivo, tocarás puertas y conseguirás respuestas positivas, podrás retomar el proyecto que habías dejado de lado. Número de suerte, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: En tu relación de pareja surgirán desacuerdos que provocarán un distanciamiento, te costará mucho esfuerzo restablecer la armonía, pero el diálogo y la confianza te permitirán recuperar tu relación. Tendrás que hacer ajustes a tu presupuesto para poder cumplir con tus compromisos, no te desanimes, surgirán propuestas que te permitirán aumentar tus ingresos. Número de suerte, 22.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: No calles tus molestias porque sólo agravarías la tensión que ya existe en tu relación, la sinceridad traerá entendimiento y fortalecerá el amor. Los altibajos de tu economía no te permiten realizar el viaje que sueñas, pero hoy te llegará una invitación que no podrás rechazar, y no necesitarás aportar más que el entusiasmo. Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Te sentirás más tranquilo y manejarás mejor tus emociones, conversarás con tu pareja evitando reproches que provoquen tensión, hoy se aclararán las dudas. Día de oportunidades, contarás con el apoyo y el dinero necesario para hacer una excelente inversión. Número de suerte, 2.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu actitud poco demostrativa hace dudar a tu pareja demuéstrale lo importante que es en tu vida y hazle participar de tus asuntos personales, y habrá más unión y confianza en tu relación. Solucionarás tus asuntos económicos gracias a un oportuno aporte familiar. Número de suerte, 11.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estás en busca del amor y si no tienes paciencia podrías caer en los brazos equivocados, espera, la persona ideal ya está en tu camino y cuando llegue tu corazón lo sabrá. Una inversión que te habían aconsejado no hacer te rendirá excelentes ganancias, hoy les demostrarás a los que no confiaban en ti que tienes una gran visión para los negocios. Número de suerte, 13.