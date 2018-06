Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día sábado 16 de junio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 16 de junio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La insistencia de esa persona terminará por convencerte, hoy reiniciarás esa vieja relación y esta vez los lazos afectivos se fortalecerán con la experiencia y madurez adquirida. Tienes muchas ideas pero no te organizas lo que te lleva a empezar un proyecto y otro sin concretar nada, pide consejos a gente que te puede guiar y podrás cambiar las cosas. Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu relación sentimental es estable y gratificante, te sientes muy bien y se refleja en la seguridad que demuestras, tendrás mucho éxito socialmente. Económicamente estás en un buen momento pero hoy tienes que tomar decisiones bien pensadas para que puedas mantener ese bienestar, si eres cuidadoso no existirán impedimentos que no puedas vencer. Número de suerte, 1.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Surgirán situaciones imprevistas que traerán alegría y bienestar a tu relación de pareja, hoy resurgirá la pasión y la emoción que había quedado de lado por la costumbre. El encuentro con viejas amistades te abrirá la oportunidad de hacer una gestión con la que conseguirás un ingreso extra. Número de suerte, 16.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Excelente día para la comunicación, habrá buena disposición de tu parte y de la de tu pareja, hoy podrán aclarar antiguos desacuerdos que ocasionaban problemas en tu relación. Surgirán inconvenientes inesperados en asuntos que te interesan mucho, pero si estás preparado con la mente alerta los podrás superar. Número de suerte, 7.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Escucharás las protestas de tu pareja y dejarás de lado las reuniones y las amistades, hoy le dedicarás todo tu tiempo y lograrás que el ambiente de tensión desaparezca. Recibirás una inesperada propuesta para un proyecto que te parecerá muy interesante, no te confíes y analiza los pro y contra, podrían ser sólo promesas sin ningún respaldo. Número de suerte, 4.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Los celos te harán malinterpretar una situación intrascendente de tu pareja con alguien muy cercano, cuidado con lo que digas, tus palabras podrían terminar con todo lo que has logrado en tu relación. Surgirá un proyecto interesante con familiares y amigos, no lo analices mucho, te conviene y debes aprovechar la oportunidad. Número de suerte, 12.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tu personalidad amistosa y desinhibida intimida a la persona que te gusta, tendrás que dar tú el primer paso para que la relación que ambos quieren se concrete. Tu facilidad para comunicar tus ideas será el arma con la que podrás convencer a tus superiores de que tus proyectos merecen ser apoyados. Número de suerte, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Será un día de recuerdos que te llenarán de nostalgia e inestabilidad emocional, estar solo te hará bien, podrás poner en claro tus sentimientos y recuperarás la tranquilidad. Te propondrán un negocio, relacionado con constantes viajes, analiza con calma si vale la pena, porque significaría descuidar tus demás actividades. Número de suerte, 19.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Irradiarás simpatía lo que te hará más atractivo ante el sexo opuesto, estarás rodeado de atenciones y en especial de tu pareja, sus palabra y demostraciones de amor te emocionarán. No es un buen día para firmar papeles ni para operaciones financieras, estarás muy ocupado y podrías descuidar temas importantes que después te ocasionarían problemas. Número de suerte, 11.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a alguien que te cautivará pero no te dejarás llevar por la emoción, te tomarás tu tiempo hasta sentirte seguro de que es la relación que buscas, esa persona te esperará. Reflexiona sobre cómo te estás organizando, porque estás perdiendo de vista tus metas y confundiendo el camino para llegar a ellas, hoy puedes empezar a enmendar el rumbo. Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día de novedades a nivel sentimental, conocerás a alguien que realmente te interesará, tanto que controlarás tu carácter vehemente para no presionar a esa persona, y lograrás que su atención sólo sea para ti. Con creatividad e imaginación sumada a tu capacidad de trabajo, lograrás revertir situaciones negativas que aparecerán en el transcurso del día. Número de suerte, 22.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Día de desacuerdos y discusiones que te harán temer por tu felicidad, tranquilízate, con comunicación podrás superar cualquier malentendido. Te propondrán una sociedad muy interesante económicamente, pero ocupará mucho de tu tiempo y tendrás que sacrificar tus actividades sociales por un tiempo. Número de suerte, 5.