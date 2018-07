Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día sábado 14 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 14 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás que tomar una decisión muy importante a nivel laboral que podría afectar tu vida amorosa, conversa con tu pareja antes de aceptar cualquier propuesta, juntos pueden encontrar una solución que te permita aprovechar la oportunidad sin sacrificar la relación, si cuentas con su opinión tendrás todo su apoyo. Número de suerte, 2.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Reprimirás las emociones que despierta en ti alguien que no te conviene, hoy te alejarás de tentaciones que sabes que sólo traerían problemas a tu vida afectiva. Dejarás de lado tus asuntos personales para ayudar a un amigo que necesitará de ti, tu apoyo desinteresado será retribuido con creces más adelante. Número de suerte, 5.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Alguien que se ha acercado a ti tratando de ganarse tu confianza no es sincero, cuidado con sus consejos, podrían llenarte de inseguridad y dudas sobre tu pareja sin ningún motivo. Altibajos en tu economía, cuida tu dinero, no es el momento de invertir, ahorra, se presentará una gran oportunidad y terminará la racha de limitaciones. Número de suerte, 19.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Una propuesta sentimental llegará hoy de forma imprevista, será un romance que te dará muchas satisfacciones y estabilidad. Aunque no estarás con mucho ánimo tendrás que cumplir con compromisos ya adquiridos y encargarte de algunos asuntos que has estado postergando. Número de suerte, 1.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No te dejes influenciar ni reacciones llevado por el orgullo, escucha a tu corazón y sabrás lo que debes hacer para terminar con los malos en tendidos con tu pareja. Retrasos imprevistos y negativas que no esperabas, no es un buen día para decisiones importantes, pero sí para revaluar tus planes y hacer las correcciones necesarias. Número de suerte, 13.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Un encuentro inesperado marcará el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida afectiva, esta vez habrá madurez y confianza que te dará estabilidad. No te dejes llevar por el desánimo, confía en tu capacidad para revertir situaciones negativas y hoy mismo empezarás a dejar atrás los obstáculos que han estado retrasando tus planes. Número de suerte, 4.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: El amor seguirá dándote motivos de satisfacción, el cariño del ser amado te dará seguridad y ánimo de continuar esforzándote para alcanzar tus objetivos. Tu economía será tu mayor preocupación el día de hoy, buscarás la manera de ganar algún dinero extra, aunque te encontrarás con algunos obstáculos lograrás vencerlos con habilidad e inteligencia. Número de suerte, 10.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Estás pasando por una excelente etapa personal, tu alegría y energía positiva atraerán, el amor también te sonreirá, alguien que vale la pena y que llenará tus expectativas llegará hoy a tu vida. Debes tener cuidado con tu economía, porque podrías tener problemas por gastar más de lo que tienes, contrólate y lograrás mantener en equilibrio tu presupuesto. Número de suerte, 22.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Quieres tener siempre la razón pero por la actitud de tu pareja te darás cuenta que está vez no cederá sólo por evitar una discusión, tendrás que escuchar sus puntos de vista y respetar sus decisiones. Debes estar atento a tu proyecto y no cerrarte en tus ideas, los cambios que te sugieren son necesarios para salir del estancamiento en el que ha caído. Número de suerte, 11.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Alguien muy agradable llegará a tu vida y desde el primer momento demostrará un gran interés por ti, aunque su carácter muy opuesto al tuyo te hará dudar, su insistencia terminará por convencerte y no te arrepentirás. Recibirás ayuda para concretar ese importante proyecto que te sacará del estancamiento económico. Número de suerte, 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tendrás que enfrentar las consecuencias de errores del pasado, tu temor inicial terminará con la actitud comprensiva de tu pareja, a partir de hoy tu relación estará basada en la sinceridad y confianza. No aceptarás imposiciones y defenderás tus puntos de vista con claridad y sin perder la calma, lograrás que tus ideas sean tomadas en cuenta. Número de suerte, 16.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estás en busca de una relación formal que te de estabilidad, hoy rechazarás la propuesta de alguien que te gusta mucho pero que no tiene claro lo que quiere sentimentalmente. Las gestiones que hoy realices te darán ganancias que volverás a invertir, pero también tendrás tendencia a gastar excesivamente, contrólate y tu economía seguirá mejorando. Número de suerte, 20.