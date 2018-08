Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 29 de agosto

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 29 de agosto.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No acudas a personas que te dan la razón en todo, no te ayudarán a solucionar tus problemas sentimentales, pide consejos a amigos objetivos e imparciales y te darás cuenta en qué te estas equivocando. Día muy positivo en el campo laboral, tendrás posibilidades de encontrar un nuevo trabajo o de mejorar en el que ya estás. Número de suerte 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te extrañará el trato frío que tendrá hacia ti alguien que te interesa, no te mortifiques, muy pronto descubrirás que con su actitud trata de ocultar sus verdaderos sentimientos y podrás dar el primer paso para romper el hielo. Estás por buen camino laboralmente, no te dejes influenciar por otras personas, porque terminarás dudando de tu desempeño lo que te ocasionaría retrasos. Número de suerte 3.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estarás más impaciente e impulsivo que nunca, trata de calmarte, porque podrías decir cosas desatinadas que molestarían a tu pareja, piensa bien antes de hablar y te evitarás problemas. Las solicitudes que habías enviado hace tiempo empezarán a tener respuestas, hoy estarás ocupado analizando si te conviene quedarte en tu trabajo o aceptar algo nuevo. Número de suerte 14.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Estás perdiendo el control y los celos te llevan a espiar y controlar cada paso de tu pareja, cambia de actitud o se cansará de ti, porque no tienes motivos para desconfiar. Un asunto laboral que te estaba preocupando se resolverá hoy, con lo que te quitarás un peso de encima y podrás continuar con tu trabajo tranquilo.

Número de suerte19.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: La comprensión con que tu pareja ha reaccionado ante tu inestabilidad emocional te dará confianza para hablar de lo que te mortifica, hoy empezarás una etapa de más confianza y unión. No es un buen momento para gestiones económicas, por el momento no hagas sociedades ni inviertas porque no tendrías los resultados que esperas. Número de suerte 8.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien que te encantará, la atracción será mutua desde el primer instante, hoy harán planes para verse en otra oportunidad. Tu situación laboral y económica mejorará más pronto de lo que imaginas, no te desesperes, sigue esforzándote que la recompensa será muy buena. Número de suerte 6.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Proyectarás seguridad y sensualidad que llamarán la atención del sexo opuesto, aprovecha este gran momento personal para conquistar a la persona que te gusta, hoy puedes conseguirlo. Tienes que mostrarte más flexible y colaborador con tus compañeros, de lo contrario terminarás aislado y no te conviene porque te sentirías mal y tu trabajo se retrasaría. Número de suerte 1.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy desanimado sin tener ningún motivo, tu pareja y amigos te apoyarán y no te dejarán solo ni un momento, lo que te ayudará a salir de la depresión. Cambiar de planes constantemente te traen más retrasos, analiza bien cada decisión que tomes, te sentirás más seguro y podrás concretar tus proyectos. Número de suerte 4.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás solo porque quieres, pues despiertas el interés del sexo opuesto a donde vayas, mira en tu entorno, encontrarás muchas personas interesantes que esperan una oportunidad para conquistarte. Este es un buen momento laboral y económico, pero no gastes imprudentemente o el bienestar te durará poco. Número de suerte 15.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy la tentación rondará tu vida, aléjate de las personas comprometidas, sólo te traerán complicaciones y tristezas, muy cerca está alguien que vale la pena, observa, te emocionarás mucho al descubrir quién es. Es un buen momento para presentar tus proyectos, a personas importantes de tu trabajo les interesarán y te apoyarán. Número de suerte 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día de tensiones y ofensas involuntarias, trata de calmarte y no respondas, la crisis pasará y tu pareja se mostrará muy arrepentida, te alegrarás de haber conservado la calma y evitado más complicaciones. Los negocios y las inversiones están bien aspectadas, sigue tus corazonadas, tus ingresos pueden tener un incremento importante. Número de suerte 5.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Alguien que ha dejado huellas profundas en tu corazón volverá, te olvidarás de todo lo desagradable y volverán a empezar, no te arrepentirás, ha cambiado mucho y valorará esta nueva oportunidad. Tendrás a tu disposición todos los recursos que necesites para progresar laboralmente, aprovéchala y no pierdas el tiempo en proyectos complicados y a largo plazo. Número de suerte 7.