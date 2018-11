Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 28 de noviembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 28 de noviembre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy decidirás comenzar rápidamente una nueva relación sentimental, pero la confusión te ofuscará debido a que aún mantienes el recuerdo de tu antiguo amor, tómate tu tiempo para analizar bien tus sentimientos. Avanzarás satisfactoriamente un trabajo pendiente, no lo descuides. Número de suerte 15.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu espontaneidad y frescura te harán pasar un día romántico y lleno de aventura al lado de la persona amada, hoy no habrá lugar para discusiones ni malentendidos. En lo económico, recibirás un dinero que te tenían pendiente. Número de suerte 18.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja sacará ventaja de tu buen carácter y solidaridad, te percatarás que en su trato algo anda mal y buscarás el momento oportuno para hablar de lo que te incomoda. Tus superiores valorarán tu esfuerzo y te premiarán con un merecido incentivo económico. Número de suerte 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu egocentrismo incomodará al ser amado, sin darte cuenta hoy dañarás sus sentimientos tratando de acaparar toda la atención de los demás en una reunión. En el ámbito laboral demostrarás destreza y habilidad asumiendo nuevas responsabilidades. Número de suerte 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Saldrás airoso de una discusión con el ser amado, pero no te confíes, mantener una doble relación podría ser muy perjudicial para tu futuro sentimental. En el trabajo tendrás una excelente noticia, acepta la proposición que te harán. Número de suerte 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La soledad formará parte del pasado, hoy conocerás a esa persona que estuviste esperando por mucho tiempo, el amor será mutuo y no dudarán en demostrarlo. Ten cuidado alguien tratará de ponerte trabas para que no puedas concluir exitosamente tu trabajo. Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te encerrarás en tus ideas y no permitirás que tu pareja exprese sus puntos de vista, hoy tu romance atravesará más de un obstáculo tanto en la comunicación como en el entendimiento. Tratarás de mejorar tus relaciones laborales porque te darás cuenta que tus compañeros no tienen una buena imagen de ti. Número de suerte 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu estabilidad emocional se verá tentada por una persona del pasado, ten cuidado tu pareja se dará cuenta de un comportamiento negativo que pensaba habías superado. Te ofrecerán un trabajo bien remunerado, acéptalo sin tanto rodeo. Número de suerte 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tus dotes de conquistador no darán buenos resultados con esa persona, hoy descubrirás que no siempre lograrás salirte con la tuya en el ámbito sentimental. Te darás cuenta que tu actual trabajo está obstaculizando tu crecimiento profesional y tomarás una decisión importante. Número de suerte 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Serás más consecuente con tu pareja y tratarás de mostrarle todo el amor que en su momento no le pudiste ofrecer, hoy la ternura retorna a tu relación sentimental. Tus finanzas crecerán y tendrás la oportunidad de invertir en un nuevo negocio. Número de suerte 5

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Con tu indiferencia lo único que lograrás será confundir más a tu pareja, te darás cuenta de tu error y lo buscarás para aclarar la situación entre los dos. Siempre consigues lo que deseas y hoy lograrás que haya un aumento económico. Número de suerte 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Conocerás a una persona que captará tu atención de inmediato, actúa con calma porque podría espantarse con tus constantes insinuaciones y halagos. En el terreno laboral mostrarás debilidad ante un nuevo proyecto. Número de suerte, 10.