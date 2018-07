Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 18 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 18 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: El destino pondrá un tu camino una nueva oportunidad de ser feliz, será alguien que te hará olvidar las decepciones y te devolverá la confianza en el amor. El asunto legal que tantos problemas te había ocasionado terminará con resultados favorables para ti. Número de suerte, 8.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No es un buen momento para aclarar malos entendidos, espera, tanto tú como tu pareja se tranquilizarán y podrán hablar de sus molestias sin discutir. Las mejoras económicas que esperas no se darán aún, tendrás que tener un poco de paciencia, sigue manejando con prudencia tu presupuesto y no tendrás problemas. Número de suerte, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tienes ángel y caes bien a donde vayas pero esa cualidad no está presente en tu relación afectiva, no ocultes tus sentimientos por miedo a no ser correspondido, muestra tu sensibilidad y ternura y recibirás amor a cambio. Te harán una propuesta que te interesará, antes de tomar una decisión analízala bien, podrías estar dejando tu estabilidad por algo temporal. Número de suerte, 19.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Pasarás por una crisis emocional que te llenará de inseguridad y provocará mucha tensión en tu relación, harás y dirás cosas que no sientes, tu pareja se molestará pero terminará comprendiéndote y perdonándote. Las exigencias de tu trabajo te harán sentir muy presionado, una ayuda inesperada aliviará tu labor. Número de suerte, 2.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Será un día especial, de emociones intensas y sentimientos correspondidos que te unirán más al ser amado y fortalecerá tu relación. Se solucionará el asunto relacionado con documentos que tanto te preocupaba. Los ingresos económicos también serán buenos. Número de suerte, 4.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Tendrás una conversación muy importante con tu pareja, hoy podrías encaminar tu relación hacia el objetivo que buscas si controlas tu tendencia a discutir y hablas de tus planes sin tantos rodeos. No aceptes propuestas que no están muy claras, porque podrías perder tu trabajo por ir tras promesas que después no se concretarían. Número de suerte, 7.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Surgirán desacuerdos con tu pareja, necesitarás de mucho autocontrol para no perder la paciencia, te costará pero lograrás mantener la calma y esperarás otro momento para expresar tu molestia. Día de reuniones importantes en las que podrás exponer tus nuevas ideas, no tendrás una respuesta inmediata pero puedes estar seguro de que la espera valdrá la pena. Número de suerte, 5.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: La rutina te hace sentir que estás perdiendo interés por tu pareja, cuidado con decisiones apresuradas, las cosas cambiarán y habrán mejoras, volverás a sentirte feliz y enamorado. Te incomodarás por decisiones que retrasarán tus planes, no veas sólo el lado negativo, aprovecha el tiempo para revisar tu trabajo, aún puedes hacer mejoras. Número de suerte, 7.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: En el amor estás pasando por momentos de mucha indecisión, no pidas consejos que sólo te confundirían más, guíate por el corazón y encontrarás la felicidad. Evita caer en las provocaciones de gente conflictiva, concéntrate en tu trabajo y los desacuerdos de tu entorno no te afectarán. Número de suerte, 2.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Te encontrarás con alguien que fue muy importante para ti, los buenos recuerdos te harán soñar con la reconciliación, no ocultes tu interés de recuperar su amor, te corresponderá. Día de situaciones inesperadas que provocarán confusión en tu entorno laboral, a ti no te afectará gracias a tu capacidad para adaptarte a situaciones complicadas. Número de suerte, 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Terminarás con esa relación problemática que te ha dejado sin amigos, hoy recuperas la tranquilidad y el buen humor, retomarás tu vida social y volverás a pensar en el amor con ilusión. Se presentarán nuevas posibilidades laborales, si las estudias con calma harás una buena elección. Número de suerte, 15.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estarás susceptible y con tendencia a recordar ofensas pasadas, no abras viejas heridas que sólo traerían inestabilidad a tu relación, trata de tranquilizarte, el mal momento pasará pronto. Día de complicaciones laborales, estate atento y podrás rectificar cualquier error antes de que te perjudique. Número de suerte, 4.