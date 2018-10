Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 17 de octubre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 17 de octubre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy pasarás el día lejos de tus amistades y de tu pareja, los recuerdos del pasado te harán reflexionar y decidirás no cometer los mismos errores que hace tiempo te separaron de la persona amada. Tu estabilidad laboral aún está en peligro, sigue adelante con tus planes para mejorarla. Número de suerte 4.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te darás cuenta que esa persona no tiene la intención de terminar con su actual relación y optarás por alejarte de su lado, hoy te dejarás llevar por tu instinto. Tus compañeros de trabajo se sentirán incómodos con tu extrema paciencia. Número de suerte 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Por el momento no tienes en mente formalizar tu relación y serás sincero con tu pareja al expresarle tus planes, su comprensión te hará sentir seguro de su amor. Necesitarás ayuda económica urgente, pídela, no te la negarán. Número de suerte 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Despertarás con una sensación de paz y tranquilidad espiritual, tu buena vibra será absorbida por el ser amado y entre los dos encontrarán la manera más divertida de pasarla juntos. El éxito está en tus manos, hoy tendrás la oportunidad de incrementar tus ingresos. Número de suerte 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Serás discreto y tratarás de reconciliarte con el ser amado, hoy te verás en la obligación de aceptar las normas de tu pareja sin ningún reproche. En el trabajo demostrarás tu espíritu de liderazgo. Número de suerte 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Esa persona que tanto admiras dejará de ser inalcanzable, hoy aceptará tu invitación y su respuesta te dará la esperanza de ser correspondido como lo anhelabas. Habrán nuevos retos que deberás aceptar porque mediante ellos obtendrás muchas mejoras económicas. Número de suerte 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te sentirás sentimentalmente maduro y esta seguridad hará que te acerques a alguien que te atrae y le declares tu amor, hoy iniciarás un romance muy prometedor. Tus asuntos legales no hallarán solución inmediata, ten calma. Número de suerte 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Reflejarás todas tus preocupaciones en tu relación sentimental, tu pareja tratará de ayudarte pero tu actitud obstinada provocará una situación bastante incomoda hoy. Te tomarás tu tiempo antes de tomar decisiones laborales. Número de suerte 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Descubrirás que tu entorno sentimental está siendo acorralado por el aburrimiento y hoy sentirás la necesidad de hacer cosas diferentes, tu pareja apoyará cada una de tus iniciativas. Un nuevo proyecto laboral cambiará tu estilo de vida, aprovéchalo. Número de suerte 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los problemas en el plano amoroso se solucionarán de manera positiva, a partir de ahora decidirás confiar plenamente en los sentimientos de tu pareja. Un posible viaje por motivos laborales te pondrá en apuros. Número de suerte 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Iniciarás un nuevo romance, te sentirás muy ilusionado y con la esperanza de que esta vez toda resultará a las mil maravillas, hoy tu corazón vuelve a vivir la emoción y la pasión. Tu posición económica se beneficiará gracias a un nuevo empleo. Número de suerte 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te quitarás la venda de los ojos y dejarás de suplicar cariño a quien no vale la pena, hoy volverás a respirar tranquilidad emocional. A causa de gastos inesperados tu economía se verá estancada, poco a poco lograrás incrementarla nuevamente. Número de suerte 16.