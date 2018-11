Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 14 de noviembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 14 de noviembre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Encontrarás respuestas para tus dudas y el camino que te permitirá estabilizar tu vida afectiva, hoy terminará tu inseguridad y empezarás a hacer planes para un futuro junto a la persona que amas. Aprovecha la buena predisposición de tus superiores y pide un aumento. Número de suerte, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La influencia de personas de tu entorno sobre ti molestan a tu pareja, hoy tendrán disgustos por ese motivo, te darás cuenta que no vale la pena poner en riesgo tu relación y rectificarás. Un error en lo laboral te provocará nerviosismo e impaciencia, evita impulsividades. Número de suerte, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Esperas comprensión y cariño pero no exteriorizas tus emociones, hoy comprenderás que si no comunicas tus sentimientos no puedes exigir y serás más demostrativo. La llegada de un nuevo compañero te impulsará a esforzarte más. Número de suerte, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tus sentimientos son fuertes y estables, pero tu actitud reservada provoca inseguridad en el ser amado, déjate llevar por lo que sientes y tu felicidad será completa. No esperes a que las cosas ocurran por sí solas, ponte las pilas y busca un mejor futuro económico. Número de suerte, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tus sentimientos no son los mismos y hoy serás sincero con esa persona, con tacto y trato considerado lograrás que comprenda que es mejor una separación. Tu jornada laboral presentará algunos altibajos, ten calma. Número de suerte, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Recibirás consejos que te ayudarán a aclarar tus ideas, dejarás de lamentarte por el alejamiento de esa persona, hoy empezarás una etapa donde te sentirás seguro de lo que quieres. Administra tu dinero con mayor control. Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te incomodarán las atenciones de alguien cercano hacia la persona amada, hoy te darás cuenta que has descuidado tu relación y cambiarás de actitud, te será fácil volver a ser el centro de su atención. Habrá una posible ruptura de contrato, revisa bien tus intereses económicos. Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tus exigencias y cambios de planes molestarán al ser amado, te pedirá tranquilidad y que ordenes tus ideas, tendrás que aceptar que tiene razón. Te harán una propuesta para laborar en el extranjero, piénsalo, porque puede convenirte. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Escucharás los consejos de gente que te quiere, hoy te darás cuenta que esa persona del pasado que te ha pedido otra oportunidad no ha cambiado, y que es mejor dejar las cosas como están. Sé prudente, un compañero de trabajo te confiará un secreto. Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hablarás de tus dudas y tendrás respuestas claras que terminarán con tu inseguridad, te sentirás más tranquilo, la desconfianza no volverá a ser motivo de discusiones en tu relación. Tendrás la ayuda necesaria para sacar tu negocio adelante. Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sientes confundido entre dos personas que demuestran interés por ti, pero tendrás que tomar una decisión, escucha a tu corazón y no tendrás dudas de tus sentimientos. Necesitarás ser más dinámico y demostrar coraje al momento de desarrollar tu trabajo. Número de suerte, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu impaciencia podría llevarte a presionar a esa persona, no arruines lo logrado hasta ahora, dale tiempo, una invitación romántica te ayudará a llegar a su corazón. Tu dinamismo y coraje en los negocios te traerá grandes éxitos. Número de suerte, 11.