Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día martes 7 de agosto

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado martes 7 de agosto.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu vida sentimental dará un giro para mejorar, habrá más paciencia y comprensión lo que les hará más fácil solucionar sus problemas y evitar las discusiones inútiles. No te descuides y actualízate profesionalmente, se avecinan cambios en tu trabajo y habrá grandes oportunidades de progresar. Número de suerte, 11.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Conversa con tu pareja antes de tomar una decisión, el malentendido podría complicarse si sacas conclusiones apresuradas, y pasaría mucho tiempo para que la confianza vuelva a ser la de antes. Laboralmente será un día muy positivo, te encontrarás con gente colaboradora que facilitará tu labor. Número de suerte, 15.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Hoy vas a conocer a alguien que te encantará, no andes con tantos rodeos, demuéstrale que te interesa, y lo tendrás pendiente de ti. Se aclarará el malentendido que te estaba perjudicando en tu trabajo, las personas que dudaron de ti te ofrecerán disculpas y olvidarán el mal momento. Número de suerte, 6.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Puede ser un día de mucha unión y amor si controlas tu tendencia a discutir por cosas sin importancia, un poco de paciencia bastará para disfrutar de tu relación. No será necesario que reclames, el reconocimiento que mereces llegará, y sentirás que lo que ha sacrificado por tu trabajo ha valido la pena. Número de suerte, 20.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No te gusta aceptar que a veces te equivocas y estás convirtiendo tu relación en una constante discusión, hoy habrá una tregua y tu pareja será clara al pedirte más tolerancia, te darás cuenta que tienes que cambiar para no perder el amor. Tu economía no te permite gastos excesivos, recuérdalo en la reunión de hoy y limítate a tu presupuesto. Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estarás desganado y te mostrarás apático con tu pareja, sus iniciativas no te entusiasmarán, hoy tu relación transcurrirá sin ningún acontecimiento resaltante. Recibirás buenas noticias de una inversión pasada que te dará una gran alegría. Número de suerte, 9.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estás llevando muy lejos tus demostraciones de simpatía por alguien que haz conocido hace poco, hoy tendrás problemas con tu pareja, las cosas podrían agravarse si te empeñas en divertirte mostrándote seductor. Empiezas a recuperarte de inversiones desacertadas, las mejoras continuarán con una nueva y muy buena oportunidad que se presentará. Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: La persona que se interesa por ti sentimentalmente se está cansando de tu indecisión, hoy tendrás que demostrarle que le correspondes para poder recuperar el terreno perdido. Te ofrecerán un trabajo para tus hora libres, pero mucha atención con la parte económica, si las condiciones están claras desde el primer momento no tendrás problemas. Número de suerte, 4.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Ten cuidado con los consejos que recibes de alguien muy cercano, sus intenciones son buenas pero sus ideas radicales están provocando conflictos con tu pareja, guíate por tus sentimientos y todo se solucionará. Debes estar atento para no tener problemas en tu trabajo, los celos y rivalidades podrían ocasionarte algunos contratiempos. Número de suerte, 5.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: La sinceridad terminará con tu angustia, habla con tu pareja del tema que tanto te preocupa, pero cuidado con tus palabras, cualquier reclamo injusto le haría perder la paciencia. Tus decisiones profesionales deben ser muy bien pensadas, hoy no confíes mucho en tu intuición, podría llevarte por el camino equivocado. Número de suerte, 16.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: El amor llegará a tu vida inesperadamente, abre tu corazón y demuestra tus sentimientos, si eres afectuoso y tolerante será una relación estable y duradera. Tienes que tener cuidado con las propuestas que recibas, tanto laborales como de inversión, muchas de ellas serán ofrecimientos poco serios que te harían perder tiempo y dinero. Número de suerte, 3.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Conocerás a alguien que será el amor de tu vida, el recuerdo que no te dejaba volverte a enamorar hoy se convertirá en parte de tu pasado, y no volverá a inquietarte. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas, lo que evitará que tengas que recurrir a más préstamos que sólo aumentarían tus preocupaciones. Número de suerte, 1.