Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día martes 10 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 10 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Los desacuerdos te llenan de ideas pesimistas sobre el futuro de tu relación, trata de tranquilizarte, hoy no es un buen momento para aclarar nada, poco a poco la calma volverá y se impondrán los sentimientos y la razón. Una buena propuesta laboral te permitirá recuperarte económicamente. Número de suerte, 10.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy no estarás muy sociable, te mostrarás apagado y poco comunicativo lo que preocupará a tu pareja, será una situación pasajera y tus explicaciones evitarán malos entendidos. Día muy positivo para cualquier gestión que realices, si estás pensando en una sociedad o inversión, es el momento ideal. Número de suerte, 7.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: El tiempo no ha podido borrar los recuerdos y hoy te emocionará tener noticias de esa persona, no te conformes con vivir de añoranzas, búscala, la vida te dará la oportunidad de reconquistar su amor. Cambios en el ámbito laboral, te ofrecerán otro puesto con más ventajas aunque también con mayores responsabilidades, pero tu economía mejorará. Número de suerte, 3.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Estarás muy sensible y tratarás de acaparar la atención del ser amado, no tendrás que hacer mucho esfuerzo, tus actitudes y detalles románticos bastarán para que esté pendiente de ti. Gracias a gestiones de amistades cercanas te contactarás con gente influyente que te puede apoyar económicamente en tus planes. Número de suerte, 12.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Te atraen las personas que no sólo sobresalgan por su atractivo y simpatía, sino también por sus éxitos, hoy alguien que llenará tus expectativas se interesará por ti sentimentalmente. Dejarás de lado el proyecto que no te había dado resultados y empezarás a trabajar en tus nuevas ideas, esta vez si encontrarás el apoyo necesario para concretarlos. Número de suerte, 20.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Después de experiencias que no te han dejado buenos recuerdos te es difícil volver a creer, pero hoy no podrás seguir negándote y aceptarás la invitación de alguien que sabrá ganarse tu confianza y conquistarte. Deberás tener paciencia y ceder ante otras ideas, tendrás otra oportunidad y podrás exponer con éxito tu proyecto. Número de suerte, 17.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estás viviendo una excelente etapa en el amor, tu relación se mantendrá sólida y hoy tomarás decisiones importantes que la estabilizarán aún más. Necesitarás de toda tu energía y buen ánimo para sacar adelante tu trabajo, no debes dejar que opiniones negativas te desanimen, confía en tu criterio y capacidad. Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Te sentirás atraído por alguien que conocerás, pero tendrás que ser claro con tus intenciones, esa persona te demostrará en todo momento que busca una relación seria y estable. Estarás muy receptivo y te resultará fácil trabajar en equipo, tu don de líder te hará sobresalir y terminarás asumiendo más responsabilidades que los demás. Número de suerte, 15.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: La atracción que sientes por alguien que cada día te es más difícil sacar de tus pensamientos está afectando tu relación, hoy decidirás alejarte de situaciones que te comprometan y poco a poco las dudas quedarán atrás. Laboralmente seguirás progresando aunque la presión y la responsabilidad serán cada día más fuertes, cualquier sacrificio valdrá la pena. Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: No logras estabilizar tu relación por la interferencia de terceras personas, hoy se acercarán a ti para ofrecerte consejos, aprovecha para terminar con esa situación que molesta a tu pareja. Día de mucho movimiento y nuevas responsabilidades, estarás muy ocupado con nuevos proyectos pero también muy entusiasmado. Número de suerte, 13.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Disfrutas de estabilidad afectiva pero el retraso de tus proyectos están retrasando también tus planes sentimentales, hoy hablarás con tu pareja, y su apoyo y positivismo te ayudarán a tener paciencia. Las mejoras laborales y económicas llegan con lentitud, sigue esforzándote, todo lo que estás consiguiendo tiene bases sólidas. Número de suerte, 17.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Te has esforzado por dominar los celos que provocaban discusiones con tu pareja y empiezas a disfrutar de la recompensa, hoy te sorprenderá con detalles que te encantarán y disfrutarás mucho. Económicamente las cosas mejorarán más de lo que imaginas, se te abrirán nuevas oportunidades y algunas de ellas te vincularán con gente del extranjero. Número de suerte, 1.