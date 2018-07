Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día lunes 16 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este lunes 16 de julio.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estarás rodeado de gente alegre y alguien con ganas de divertirse tendrá actitudes que molestarán a tu pareja, evita caer en situaciones que te comprometan y que afectaría mucho tu relación. Destacarás por tus ideas y por tu experiencia, hoy darás un paso más hacia el ascenso y las mejoras económicas que buscas. Número de suerte, 13.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te cuesta admitir que te haz equivocado hoy lo harás y tu relación volverá a ser armoniosa, tu pareja te facilitará las cosa reconociendo también sus errores. Revisa con atención antes de firmar cualquier documento, algunas cláusulas que no están claras podrían causarte problemas más adelante. Número de suerte, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La rutina está haciendo aburrida tu vida sentimental, pero hoy tu pareja te sorprenderá con planes que te encantarán y le devolverán la ilusión y la pasión a tu relación. No te quedarás de brazos cruzados ante una respuesta negativa, empezarás a trabajar en tus nuevas ideas y no descansarás hasta que las aprueben y estén bien encaminadas. Número de suerte, 18.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: No tomes decisiones llevado por los celos, conversa con tu pareja, no necesitarás de muchas explicaciones para darte cuenta que estabas equivocado. La ayuda que necesitas llegará de donde menos imaginas, hoy solucionarás el problema económico que tanto te preocupa. Número de suerte, 2.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estarás inquieto y con ganas de emociones nuevas que terminen con el aburrimiento, visitarás muchos lugares en busca de diversión, hoy conocerás a una persona que te encantará y poco a poco se convertirá en alguien importante en tu vida. Tendrás un malentendido con alguien de tu trabajo, pero no te preocupes, las cosas se aclararán sin que tengas que darle explicaciones. Número de suerte, 21.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estás más abierto al cambio y a todo lo que signifique mejoras para tu relación, tu esfuerzo es valorado por tu pareja, hoy se mostrará paciente y tolerante ante algunas actitudes cerradas que sin darte cuenta asumirás. Será un día de mucho trabajo, a pesar de que te esforzarás no podrás hacerte cargo de todo y tendrás que delegar algunas responsabilidades. Número de suerte, 4.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Día favorable para asuntos del corazón, terminarán las discusiones por cualquier motivo y volverás a ser el centro de atención de tu pareja. Seguirás esforzándote y venciendo los obstáculos, el proyecto que algunas personas pesimistas te aconsejaban dejar de lado te está dando más satisfacciones de lo que esperabas. Número de suerte, 9.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy no habrá reconciliación y los desacuerdos con tu pareja continuarán, trata de calmarte, las cosas se arreglarán sólo cuando puedas conversar sin perder el control. Guíate por tu intuición para tomar decisiones laborales y económicas, y no te equivocarás. Número de suerte, 12.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Te encontrarás con alguien del pasado que siempre estaba en tus pensamientos, hoy comprobarás que ya no despierta ninguna emoción en ti y ese recuerdo dejará de ser un obstáculo en tu relación actual. Tu panorama laboral cambiará, la oportunidad que esperabas llegará y será el premio a tus esfuerzos. Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estás en un buen momento sentimental, hay mucha compenetración con tu pareja lo que te permitirá percibir su inestabilidad emocional de hoy, tu cariño y apoyo serán importantes para su tranquilidad. Amigos cercanos te contactarán con personas influyentes, que más adelante te ayudarán a mejorar tu situación laboral. Número de suerte, 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estarás muy sensible y con tendencia a ofenderte por todo, tu pareja entenderá tu molestia, no te preocupes tanto, tu malestar pasará y las cosas volverán a ser como antes. Dedicarás toda tu atención al asunto legal que te preocupa, encontrarás la ayuda adecuada y lo podrás solucionar hoy mismo. Número de suerte, 11.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tu intuición te permitirá percibir los sentimientos de tu pareja sin necesidad de palabras, hoy actuarás con mucho tacto y evitarás tocar cualquier tema que pueda provocar malestar. Seguirás superándote, los estudios volverán a tener prioridad para ti, y te servirán mucho para mejorar tu situación laboral y económica. Número de suerte, 9.